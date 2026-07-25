Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

За свою карьеру Чак Рассел поставил ряд успешных лент.

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Чак Рассел умер в возрасте 74 лет / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Чак Рассел умер в возрасте 74 лет

Смерть режиссера подтвердили семья и адвокат

Американский режиссер Чак Рассел, снявший фильмы "Маска", "Кошмар на улице Вязов-3: Воины сна" и "Кляп", умер в возрасте 74 лет. О смерти постановщика сообщил портал TMZ.

По данным издания, в среду, 22 июля, экстренные службы прибыли в дом Рассела в Сан-Диего (Калифорния) по вызову о потере сознания.

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Его смерть подтвердили семья и адвокат, однако причина смерти пока не разглашается.

За свою карьеру Рассел поставил ряд успешных лент, среди которых "Кошмар на улице Вязов-3: Воины сна", "Кляп", "Маска", "Ластик" и "Царь скорпионов".

Именно "Маска" 1994 года принесла мировую популярность Джиму Керри и Кэмерон Диас, а в "Царе скорпионов" 2002 года Дуэйн "Скала" Джонсон впервые исполнил главную роль в полнометражном фильме.

Как отмечает The Guardian, изначально "Маску" планировали снимать как фильм ужасов, однако Рассел убедил студию изменить концепцию. В итоге лента собрала более 350 млн долларов в мировом прокате при бюджете 18 млн долларов.

Последней работой режиссера стал фильм "Ведьминская доска" (Witchboard), который вышел в 2024 году.

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О персоне: Чак Рассел Чак Рассел (1952-2026) - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, ставший одной из ключевых фигур голливудского жанрового кинематографа 1980-х и 1990-х годов. Он вошел в историю мирового кино как новатор в области визуальных эффектов и мастер создания кассовых блокбастеров, гармонично сочетавших экшен, хоррор и юмор. Чак Рассел родился 6 мая 1952 года в городе Парк-Ридж, штат Иллинойс. Чак Рассел начинал свою карьеру в индустрии с самых низов - работал ассистентом режиссера и производственным менеджером на независимых студиях, в том числе у легендарного продюсера Роджера Кормана. В 1984 году он написал сценарий к фантастическому фильму "Видение" (Dreamscape), где развил идею проникновения в чужие сны. На съемочной площадке он познакомился и начал сотрудничество с Фрэнком Дарабонтом (будущим режиссером "Побега из Шоушенка"). Главная заслуга Чака Рассела - революция в визуальной культуре Голливуда и запуск карьер суперзвезд мировой величины, таких как Джима Керри и Кэмерон Диас. Вплоть до последних лет жизни Рассел продолжал экспериментировать с технологиями и жанрами (например, в 2024 году выпустил хоррор "Ведьмина доска", а в 2026 году анонсировал кинопроекты с использованием генеративного искусственного интеллекта). Кинематографист скончался в июле 2026 года в возрасте 74 лет.

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