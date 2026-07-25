"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

Актриса показала неожиданные изменения во внешности и поделилась реакцией близких.

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Ксения Мишина - новая стрижка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Вы узнаете:

Какой образ примерила Ксения Мишина

Как сейчас выглядит актриса

Популярная украинская актриса Ксения Мишина решила поэкспериментировать со своим стилем и похвасталась результатом в сети. Звезда опубликовала новое селфи в Instagram, представ перед поклонниками с необычной для себя прической.

На фото Ксения позирует в солнцезащитных очках и черной одежде. Главной акцентной деталью ее обновленного образа стала аккуратно уложенная челка, которая заметно изменила привычный внешний вид артистки.

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Новая прическа Ксении Мишиной / фото: instagram.com, Ксения Мишина

Показав поклонникам новый снимок, актриса с юмором отметила, что смелый эксперимент получил полное одобрение.

"Мой новый стиль. Моя булка сказала, что мне очень хорошо", - заявила Ксения.

Ксения Мишина с челкой / фото: instagram.com, Ксения Мишина

Судя по всему, обновленная прическа пришлась по душе и самой Мишиной: актриса не стала скрывать перемены и показала новый образ своей аудитории с разных ракурсов.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Юрий Горбунов откровенно рассказал о встрече с танцором Дмитрием Дикусаром, который защищает Украину на фронте. В свежем интервью телеведущий отметил ощутимые изменения во внешности и внутреннем состоянии хореографа.

Также латвийская певица Лайма Вайкуле открыла свой авторский фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия артистка преподнесла неожиданный сюрприз зрителям, впервые исполнив со сцены новую песню на украинском языке на фоне сине-желтого флага.

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О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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