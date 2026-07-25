"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

Вы узнаете:
- Какой образ примерила Ксения Мишина
- Как сейчас выглядит актриса
Популярная украинская актриса Ксения Мишина решила поэкспериментировать со своим стилем и похвасталась результатом в сети. Звезда опубликовала новое селфи в Instagram, представ перед поклонниками с необычной для себя прической.
На фото Ксения позирует в солнцезащитных очках и черной одежде. Главной акцентной деталью ее обновленного образа стала аккуратно уложенная челка, которая заметно изменила привычный внешний вид артистки.
Показав поклонникам новый снимок, актриса с юмором отметила, что смелый эксперимент получил полное одобрение.
"Мой новый стиль. Моя булка сказала, что мне очень хорошо", - заявила Ксения.
Судя по всему, обновленная прическа пришлась по душе и самой Мишиной: актриса не стала скрывать перемены и показала новый образ своей аудитории с разных ракурсов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Юрий Горбунов откровенно рассказал о встрече с танцором Дмитрием Дикусаром, который защищает Украину на фронте. В свежем интервью телеведущий отметил ощутимые изменения во внешности и внутреннем состоянии хореографа.
Также латвийская певица Лайма Вайкуле открыла свой авторский фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия артистка преподнесла неожиданный сюрприз зрителям, впервые исполнив со сцены новую песню на украинском языке на фоне сине-желтого флага.
Читайте также:
- "Война очень изменила его": каким стал хореограф-военный Дикусар
- Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет - семейное фото
- "Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в свет
О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред