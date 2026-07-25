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"Нуждаются в большем": Елена Тополя раскрыла, как живут ее дети после развода

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 05:55
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Певица рассказала, как Тарас Тополя участвует в воспитании двоих сыновей и дочери.
Елена Тополя про опеку над детьми после развода
Елена Тополя про опеку над детьми после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя; скрин из видео

Вы узнаете:

  • С кем из родителей живут дети Елены Тополи после развода
  • Как экс-супруги делят финансовое обеспечение детей

Украинская певица Елена Тополя в интервью Алине Доротюк поделилась подробностями жизни детей после расставания с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Артистка рассказала, что 13-летний Роман, 11-летний Марк и 6-летняя Мария живут с ней.

Исполнительница отметила, что отец продолжает активно участвовать в жизни детей, хотя его график остается крайне плотным из-за работы и гастролей.

видео дня
Тарас Тополя
Тарас Тополя с детьми / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Иногда Тарас забирает Марийку ночевать к себе. Конечно, они нуждаются в этом общении и, я бы сказала, нуждаются в большем общении и в том, чтобы проводить больше времени вместе. Но есть работа, туры и все остальное. Это, в принципе, всегда было, потому для детей это не новость", - поделилась Елена.

Отвечая на вопрос о том, почему с отцом ночует только младшая дочь, певица объяснила, что сыновья уже взрослые, сами планируют свой досуг и предпочитают проводить свободное время в компании друзей. По словам Елены, она не создает никаких препятствий для встреч, а общение в семье остается абсолютно открытым. Также артистка заявила, что популярный музыкант продолжает обеспечивать своих детей.

Тарас Тополя
Елена Тополя - интервью / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Он обеспечивает детей. Но есть вещи, которые я сама… Я сама зарабатываю, я себя обеспечиваю и обеспечиваю все, что я хочу сама дать детям. То есть я ни у кого ничего не спрашиваю, я просто это делаю, и все", - подчеркнула исполнительница.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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