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"Это 5-6 месяц": беременная Настя Каменских появилась в Юрмале

Кристина Трохимчук
24 июля 2026, 14:37
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В сети обсуждают возможную беременность певицы.
Настя Каменских беременна
Настя Каменских беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • В сеть попали кадры беременной Насти Каменских
  • Почему блогер Богдан Беспалов сомневается в положении певицы

Украинская певица Настя Каменских оказалась в центре громких обсуждений из-за слухов о вероятной беременности. В распоряжении блогера Богдана Беспалова появились фото- и видеоматериалы, сделанные очевидцами.

На опубликованных кадрах Каменских запечатлена во время прогулки по улице. Певица одета в светлый спортивный костюм и белую куртку, на глазах - солнцезащитные очки, а в руках она держит телефон. Несмотря на объемную одежду, в профиль отчетливо виден сильно округлившийся живот.

видео дня

"Привет, есть интересные кадры. В нашем районе сейчас живет много артистов. На фестиваль Лаймы приехали. Сегодня утром шла Каменских, удалось сфотографировать. Судя по животику, это 5-6 месяц уже", - говорится в сообщении инсайдера.

Беременная Настя Каменских в Юрмале
Беременная Настя Каменских в Юрмале / скрин из видео

Примечательно, что слухи о скором пополнении появились в Instagram артистки еще до публикации этого видео. Подписчики обращали внимание на то, что Каменских изменилась внешне и стала скрывать фигуру за свободными нарядами.

Однако сам Беспалов относится к новостям о беременности с долей скепсиса. Он обратил внимание на подозрительное совпадение: публикация кадров произошла аккурат во время выступления на фестивале Лаймы Вайкуле и анонса новых релизов воссоединившегося дуэта Потапа и Насти. Блогер намекает, что инфоповод мог быть создан специально для привлечения внимания.

Как изменилась Настя Каменских
Как изменилась Настя Каменских / скрин из видео

"Что мы видим сегодня? Новый релиз совпадает с выступлением на фестивале Лаймы. Это как раз отличная площадка для них, чтобы напомнить о себе. Тут каким-то магическим жестом появляются фото- и видеоматериалы беременной Насти Каменских. Конечно же, беременность - это сенсация во всех СМИ, об этом все напишут, об этом будут все говорить", - считает Беспалов.

Блогер подчеркнул, что даже при наличии доказательств относится к этим кадрам с большим недоверием из-за репутации артистов. По его мнению, Потап и Настя - "нечестные на руку и грязные игроки шоу-бизнеса", готовые использовать абсолютно любые инструменты, чтобы их снова начали активно обсуждать украинцы, но уже в более позитивном ключе.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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