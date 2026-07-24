"Еле ноги волочу": Алла Пугачева впервые признала проблемы со здоровьем

Знаменитая певица сделала редкое признание о своем самочувствии.

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Алла Пугачева болеет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Вы узнаете:

Что Алла Пугачева сказала о своем здоровье

Зачем Примадонна каждое лето приезжает в Латвию

Знаменитая российская певица Алла Пугачева впервые за долгое время публично прокомментировала свое состояние здоровья. В Telegram-канале "Божена" появилась информация о разговоре с Примадонной, в котором она признала свои проблемы.

В последние годы певица ведет закрытый образ жизни, избегает светских мероприятий и практически не дает интервью. Однако каждое лето артистка традиционно проводит в Юрмале, где мягкий балтийский климат помогает ей легче переносить жару. В этом году Примадонна приехала на побережье вместе с 12-летними двойняшками Гарри и Лизой.

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Максим Галкин и Алла Пугачева в Юрмале / фото: instagram.com, chumakovayi

О состоянии певицы стало известно благодаря светской львице Божене Рынской, живущей в Латвии. По ее словам, знакомые встретили Пугачеву во время променада у моря. Во время прогулки Лиза обратила внимание матери на пожилую таксу, которая с трудом передвигалась из-за возраста. Артистка с юмором, но откровенно сравнила себя с животным.

"Ну, я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием!" - приводит Божена слова Примадонны.

Алла Пугачева заметно похудела / скрин из видео

Очевидцы отметили, что в этот раз певица гуляла без трости, хотя в последние месяцы именно она сопровождала ее на каждой прогулке. Проблемы с суставами беспокоят звезду уже не первый год, а после переезда на Кипр хронические заболевания стали проявляться сильнее из-за жаркого климата.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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