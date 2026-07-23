Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

Кратко:
- Что случилось с Катериной Репяховой
- Что сделали ее сыну в дороге
Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, поделилась неприятным моментом, который случился с ней во время дороги домой с отдыха.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам блогера, это был самый тяжелый перелет за все пять лет.
"Спереди сидела злая бабушка, которая орала и обижала Мишку. Я пыталась пояснить, что такое нейроотличный. Он задевал ее кресло, ей это не нравилось, После того, как на наорала, он еще хуже стал себя вести", - делится она.
По словам блогера, эта женщина также сказала, зачем такого ребенка везти за границу.
Впрочем, по словам Катерины, сзади их сидела приятная молодая пара, которая пыталась отвлечь и развлечь мальчика.
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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