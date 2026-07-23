Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

Катерина Репяхова пожаловалась на недовольную и злую женщину.

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Екатерина Репяхова возвращалась с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Кратко:

Что случилось с Катериной Репяховой

Что сделали ее сыну в дороге

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, поделилась неприятным моментом, который случился с ней во время дороги домой с отдыха.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам блогера, это был самый тяжелый перелет за все пять лет.

Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой / Скриншот

"Спереди сидела злая бабушка, которая орала и обижала Мишку. Я пыталась пояснить, что такое нейроотличный. Он задевал ее кресло, ей это не нравилось, После того, как на наорала, он еще хуже стал себя вести", - делится она.

Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой / Скриншот

По словам блогера, эта женщина также сказала, зачем такого ребенка везти за границу.

Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой / Скриншот

Впрочем, по словам Катерины, сзади их сидела приятная молодая пара, которая пыталась отвлечь и развлечь мальчика.

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