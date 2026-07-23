Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

Алена Кюпели
23 июля 2026, 15:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
Катерина Репяхова пожаловалась на недовольную и злую женщину.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова возвращалась с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Кратко:

  • Что случилось с Катериной Репяховой
  • Что сделали ее сыну в дороге

Жена легендарного украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, поделилась неприятным моментом, который случился с ней во время дороги домой с отдыха.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

видео дня

По словам блогера, это был самый тяжелый перелет за все пять лет.

Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой
Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой / Скриншот

"Спереди сидела злая бабушка, которая орала и обижала Мишку. Я пыталась пояснить, что такое нейроотличный. Он задевал ее кресло, ей это не нравилось, После того, как на наорала, он еще хуже стал себя вести", - делится она.

Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой
Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой / Скриншот

По словам блогера, эта женщина также сказала, зачем такого ребенка везти за границу.

Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой
Репяхова пожаловалась на инцидент с бабушкой / Скриншот

Впрочем, по словам Катерины, сзади их сидела приятная молодая пара, которая пыталась отвлечь и развлечь мальчика.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российский певец Григорий Лепс, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сделал очередной поступок, который не налазит на голову.

Ранее также Настя Каменских неожиданно показалась в Киеве и разозлила своих недоброжелателей.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Виктор Павлик новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

15:08Синоптик
В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:37Мир
Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

12:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыха

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыха

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Земля будет как пух: что посеять на огороде после уборки урожая с грядок

Последние новости

15:24

Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина

15:20

Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

15:18

Женщина вернулась к жизни и рассказала, что увидела: история удивила врачейВидео

15:12

Как выглядеть стильно и элегантно после 50 лет: 5 секретов от стилисткиВидео

15:08

После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

Самое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – ЗагороднийСамое страшное для России случилось, как она доживет до осени, неясно – Загородний
15:00

"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

14:40

Плесень в шкафу исчезнет: поможет рис и еще один простой ингредиентВидео

14:20

95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

14:20

Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

Реклама
13:55

"Скотское отношение": Лепс оскандалился гадкой выходкой на сцене

13:37

В Московской области разбился военный самолет Су-57 - что известно

13:23

Какой "код богатства" каждого человека: ответ кроется в дате рождения

13:14

Россияне применили боеприпасы с обедненным ураном в Черниговской области - СБУ

13:12

Всего 2 грамма - и помидоры будут ломиться от плодов: секрет сладкого урожая без химииВидео

12:59

"Лучший голос Украины": Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто озвучивает его на "МастерШеф"Видео

12:58

Туалетная бумага теряет популярность в 2026 году: новый тренд для ванной

12:55

Много погибших и раненых: РФ посреди дня обстреляла гражданское предприятие

12:42

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Тельцам - гордость, Весам - думать

12:35

Как заставить зеленые томаты покраснеть за пару дней: лучшие способы

12:28

Мирное соглашение между Украиной и РФ: в США намекнули на новый подход

Реклама
12:17

Куриное филе получится сочным, как в ресторане: что нужно добавить в маринад

12:08

Суда не заходят в украинские порты: министр сказал, грозит ли стране морская блокада

11:57

Мужчину почти выбросило из самолета: пассажиры удерживали его за ноги

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 июля: Собакам - бодрость, Козлам - отказ

11:47

Топливный кризис - лишь начало: без чего РФ прекратит существовать как государствоВидео

11:35

Персики вырастут крупными и сладкими: чем обязательно подкормить дерево в июле

11:23

"Думаю, 3-4 тысячи": певец удивил размером ежемесячных расходов на творчество

11:02

"Начал кричать": Киркоров устроил истерику из-за украинских дронов

10:48

Лавров на встрече с Рубио выдвинул новое требование по Украине: что заявили в РФ

10:40

Новые тарифы на газ и электричество: придется ли украинцам платить больше

10:38

Масштабная трансформация коснется трех знаков: кого выбрали звезды

10:12

Что посадить летом ради яркой осени в саду: назван список лучших цветов

10:12

Почему 24 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:01

"Не давал прохода": Тополя впервые назвала имя шантажиста, слившего ее видео

09:55

В Кремле назвали новые условия прекращения войны: чего требует Путин

09:17

"Цена будет расти": эксперт прогнозирует бензин и дизель по 100 грн за литр

09:02

Как атакует дрон "Молния": "Флэш" раскрыл новую схему оккупантов

08:18

Кремль готовится к возможной мобилизации и волнениям внутри РФ – ISW

07:59

Взрывы в Ялте, Феодосии, Севастополе: под удар могла попасть Балаклавскя ТЭС

07:15

"Картонный майдан" может разойтись, чтобы вновь собраться: Денисенко о перспективахмнение

Реклама
07:09

Взрывы прогремели за 1900 км от Украины: под удар попал нефтяной объект РФ

05:55

Звезда "Квартала 95" сильно похудела после операции — как она изменилась

05:11

Как сказать "указка" на украинском языке: ответ удивит многих

04:42

Гороскоп на завтра, 24 июля: Львам — неожиданность, Козерогам — прибыль

04:22

Гороскоп для Близнецов на август — судьба готовит неожиданные повороты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке морских существ за 11 с

03:25

Москитная сетка будет как новая в считанные минуты: как помыть ее без снятия

03:02

Москва "взорвется": назван сценарий устранения Путина и гражданской войны в РоссииВидео

02:36

"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскопВидео

02:02

Новые санкции ЕС против РФ зависли: неожиданная страна выступила против

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять