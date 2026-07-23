"Лучший голос Украины": Эктор Хименес-Браво раскрыл, кто озвучивает его на "МастерШеф"

Вы узнаете:
- Кто озвучивает Эктора Хименеса-Браво на "МастерШеф"
- Как произошло знакомство ресторатора с актером
Известный ресторатор и неизменный судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые представил зрителям человека, который на протяжении 15 лет дарит ему свой голос в эфире. В своем Instagram он показал встречу с актером театра, кино и дубляжа Михаилом Войчуком.
Что интересно, в день публикации видео Эктор и Михаил впервые встретились лично. Несмотря на то что они работают над одним проектом уже 15 лет, их пути до этого никогда не пересекались. Хименес-Браво работал на съемочной площадке, а Войчук записывал озвучку в студии. Ресторатор выразил искренний восторг от встречи с актером и щедро одарил его комплиментами.
"Я говорю на украинском языке, но не идеально. Вот мой "голос". Уже почти 16 лет. Знакомьтесь - лучший голос Украины", - высказался шеф-повар.
В свою очередь Михаил Войчук в ролике для официальной страницы "МастерШеф" в Instagram вспомнил, как полтора десятилетия назад создавал фирменный стиль озвучивания для знаменитого ресторатора.
"Каждый занимался своим делом. Эктор снимался, а я - озвучивал. В свое время, 15 лет назад, я придумал, как Эктор будет звучать на украинском языке. Я его послушал, посмотрел на него и представил себе. Так зрители и начали воспринимать его через мой голос", - рассказал актер.
Чем известен Михаил Войчук
Михаил Войчук - известный украинский актер театра, кино и дубляжа, диктор, а также теле- и радиоведущий. В 2009 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Украины". За свою многолетнюю творческую карьеру Михаил внес огромный вклад в сферу озвучивания, подарив свой голос персонажам 174 фильмов и 40 сериалов.
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О персоне: Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.
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