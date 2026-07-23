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"Не давал прохода": Тополя впервые назвала имя шантажиста, слившего ее видео

Кристина Трохимчук
23 июля 2026, 10:01
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Певица рассказала, кто тайно снял ее на камеру, сколько денег получил исполнитель и как она случайно обнаружила прослушку в своей квартире.
Елена Тополя - скандал со слитым видео
Елена Тополя - скандал со слитым видео / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какое наказание грозит шантажисту Елены Тополи
  • Сколько денег получил участник схемы

Украинская певица Елена Тополя сообщила, что первое досудебное расследование по громкому делу о шантаже ее интимным видео официально завершено. В интервью Алине Доротюк она назвала имя человека, которого планирует привлечь к ответственности через суд.

По словам артистки, один из ключевых фигурантов, задержанный полицией еще в январе, вскоре предстанет перед судом. Ему инкриминируют вымогательство в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины), а также добавили еще две статьи, из-за чего мужчине грозит как минимум 7 лет лишения свободы.

видео дня
Елена Тополя
Елена Тополя - кто слил интимное видео / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Конечно, есть моменты, где я не могу называть фамилию полностью, поэтому я говорю Сергей Ж. Но там есть те фамилии, даже имя, которое я не смогу назвать, потому что все сразу все поймут", - рассказала звезда.

По словам Елены, они познакомились 10 декабря. Парень буквально не давал ей прохода, дарил цветы и оказывал знаки внимания, за что, как выяснилось, получил от заказчиков 15 тысяч долларов. Певица подчеркнула, что знает и имена организаторов, но пока не может назвать их публично, чтобы не навредить следствию.

Елена Тополя
Елена Тополя - суд / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Он не давал мне прохода. Он постоянно мне звонил, писал. Он проявлял свой интерес постоянно ко мне, дарил мне цветы..." - поделилась Елена.

Звезда также призналась, что помимо шантажа столкнулась со слежкой - недавно у себя в квартире артистка случайно обнаружила прослушивающее устройство. По ее словам, это уже вторая подобная находка. Несмотря на это, Тополя намерена довести дело до конца и наказать всех причастных.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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