"Не давал прохода": Тополя впервые назвала имя шантажиста, слившего ее видео

Вы узнаете:
- Какое наказание грозит шантажисту Елены Тополи
- Сколько денег получил участник схемы
Украинская певица Елена Тополя сообщила, что первое досудебное расследование по громкому делу о шантаже ее интимным видео официально завершено. В интервью Алине Доротюк она назвала имя человека, которого планирует привлечь к ответственности через суд.
По словам артистки, один из ключевых фигурантов, задержанный полицией еще в январе, вскоре предстанет перед судом. Ему инкриминируют вымогательство в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины), а также добавили еще две статьи, из-за чего мужчине грозит как минимум 7 лет лишения свободы.
"Конечно, есть моменты, где я не могу называть фамилию полностью, поэтому я говорю Сергей Ж. Но там есть те фамилии, даже имя, которое я не смогу назвать, потому что все сразу все поймут", - рассказала звезда.
По словам Елены, они познакомились 10 декабря. Парень буквально не давал ей прохода, дарил цветы и оказывал знаки внимания, за что, как выяснилось, получил от заказчиков 15 тысяч долларов. Певица подчеркнула, что знает и имена организаторов, но пока не может назвать их публично, чтобы не навредить следствию.
"Он не давал мне прохода. Он постоянно мне звонил, писал. Он проявлял свой интерес постоянно ко мне, дарил мне цветы..." - поделилась Елена.
Звезда также призналась, что помимо шантажа столкнулась со слежкой - недавно у себя в квартире артистка случайно обнаружила прослушивающее устройство. По ее словам, это уже вторая подобная находка. Несмотря на это, Тополя намерена довести дело до конца и наказать всех причастных.
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О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
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