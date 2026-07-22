Принцу Джорджу 13: Дворец поделился красивым фото молодого человека

Кратко:
- Как сейчас выглядит Джордж
- Что о нем известно
Принцу Джорджу исполнилось 13 лет, и Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию юного члена королевской семьи по этому случаю.
На фотографии, размещенной в социальных сетях, сын принца Уильяма и принцессы Кэтрин Уэльской выглядит непринужденно в темном костюме с расстегнутой белой рубашкой и руками в карманах.
По данным BBC, фотографию сделал фотограф Мэтт Портеус в прошлом месяце на церемонии Trooping the Colour.
Джордж, внук короля Карла, является вторым в очереди на престол после своего отца. С возрастом он стал брать на себя больше общественных обязанностей и в декабре прошлого года помогал отцу раздавать обеды в лондонском приюте для бездомных.
В сентябре он поступит в престижный Итонский колледж, ту же школу, где учился его отец.
Джордж - старший из троих детей: его сестре, принцессе Шарлотте, 11 лет, а брату, принцу Луи, восемь.
"Спасибо за все поздравления с днем рождения Джорджа!" - написал Кенсингтонский дворец в социальных сетях, сопроводив пост видео, на котором Джордж гуляет, катается на лодке и играет в крикет на пляже.
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О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
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