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Принцу Джорджу 13: Дворец поделился красивым фото молодого человека

Алена Кюпели
22 июля 2026, 22:39
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Принц Джордж уже постепенно начинает брать на себя некоторые обязательства.
Принцу Джроджу исполнилось 13 лет
Принцу Джроджу исполнилось 13 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Джордж
  • Что о нем известно

Принцу Джорджу исполнилось 13 лет, и Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию юного члена королевской семьи по этому случаю.

На фотографии, размещенной в социальных сетях, сын принца Уильяма и принцессы Кэтрин Уэльской выглядит непринужденно в темном костюме с расстегнутой белой рубашкой и руками в карманах.

видео дня
Дворец поздравил принца Джорджа с 13-летием
Дворец поздравил принца Джорджа с 13-летием / Фото Instagram/https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

По данным BBC, фотографию сделал фотограф Мэтт Портеус в прошлом месяце на церемонии Trooping the Colour.

Джордж, внук короля Карла, является вторым в очереди на престол после своего отца. С возрастом он стал брать на себя больше общественных обязанностей и в декабре прошлого года помогал отцу раздавать обеды в лондонском приюте для бездомных.

В сентябре он поступит в престижный Итонский колледж, ту же школу, где учился его отец.

Дворец поздравил принца Джорджа с 13-летием
Дворец поздравил принца Джорджа с 13-летием / Фото Instagram/https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Джордж - старший из троих детей: его сестре, принцессе Шарлотте, 11 лет, а брату, принцу Луи, восемь.

"Спасибо за все поздравления с днем ​​рождения Джорджа!" - написал Кенсингтонский дворец в социальных сетях, сопроводив пост видео, на котором Джордж гуляет, катается на лодке и играет в крикет на пляже.

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