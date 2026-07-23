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Звезда "Квартала 95" сильно похудела после операции - как она изменилась

Кристина Трохимчук
23 июля 2026, 05:55
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Анастасия Ткаченко сбросила больше 30 килограммов.
Анастасия Ткаченко после операции
Анастасия Ткаченко после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Ткаченко

Вы узнаете:

  • Как изменилась Анастасия Ткаченко после операции
  • Реакция юмористки на свое похудение

Украинская юмористка и звезда "Квартала 95" Анастасия Ткаченко откровенно рассказала о результатах операции по уменьшению желудка, на которую решилась из-за серьезных проблем со здоровьем. В проекте "Наодинці з Гламуром" Анастасия отметила, что еще не привыкла к повышенному вниманию к своим изменениям.

Ранее Ткаченко рассказывала, что решилась на бариатрическую операцию из-за риска развития сахарного диабета. Она призналась, что ее вес достигал 130 килограммов, что начало серьезно влиять на ее организм. Сейчас юмористка чувствует себя намного лучше.

видео дня
Как сейчас выглядит Настя Ткаченко
Как сейчас выглядит Настя Ткаченко / скрин из видео

"Мой максимум был 130 килограммов, сегодня на весах было 99,5. Чувствую себя прекрасно. Не могу смириться с этим преображением, потому что ему уделяют слишком много внимания. Я всем очень благодарна, но пока не готова говорить об этом широко, потому что еще нахожусь в процессе", – поделилась Анастасия.

При этом Ткаченко подчеркивает, что у нее нет "идеальной" цифры, к которой она стремится, ведь она всегда чувствовала себя уверенно и привлекательно. Анастасия разрушает популярные стереотипы о пышных формах и отвечает тем, кто связывает уверенность в себе только с внешними изменениями.

Анастасия Ткаченко до операции
Анастасия Ткаченко до операции / фото: instagram.com, Анастасия Ткаченко

"Многие считают, что если человек полный, то он не может излучать уверенность в себе, сексуальность, красоту и все остальное. Внутри меня ничего не изменилось, я только стала более здоровым человеком", - подчеркнула Ткаченко.

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Ранее Главред сообщал, что известная певица Руслана впервые подробно прокомментировала утрату близкого друга и коллеги Александра Гарбарчука. Заслуженный артист Украины долгое время мужественно боролся с тяжелым недугом - раком желудка.

Также новый релиз певицы Анны Тринчер "Маргарита", который быстро набрал популярность в сети, стал объектом громкого скандала. Композитор песни уже много лет проживает в Москве, ранее возглавлял студию Григория Лепса и продолжает активно работать на российский шоу-бизнес.

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О персоне: Анастасия Ткаченко

Анастасия Ткаченко - украинская актриса, стендап-комик и телеведущая. Широкую известность получила как участница юмористического шоу "Лига смеха" в составе команды "Моя провинция", а также благодаря проекту "Stadium Night". Помимо телевизионной карьеры, Анастасия активно развивает блог, снимая популярные юмористические видео для Instagram и TikTok, и регулярно принимает участие в различных шоу на YouTube.

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