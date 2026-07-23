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"Думаю, 3-4 тысячи": певец удивил размером ежемесячных расходов на творчество

Виталий Кирсанов
23 июля 2026, 11:23
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Певец Иван Люленов признался, что известность далеко не всегда означает финансовое благополучие.
Иван Люленов удивил размером ежемесячных расходов на творчество
Иван Люленов удивил размером ежемесячных расходов на творчество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivanliulenov

Кратко:

  • Наиболее приятным источником дохода Люленов считает роялти
  • На работу команды артист регулярно тратит несколько тысяч долларов

Украинский исполнитель Иван Люленов откровенно рассказал, сколько денег ежемесячно тратит на развитие своей музыкальной карьеры. По словам артиста, значительная часть его доходов сразу возвращается в творчество.

Певец признался, что известность далеко не всегда означает финансовое благополучие. Он отметил, что украинский шоу-бизнес имеет свои особенности, поэтому музыкантам часто приходится самостоятельно финансировать запись песен, съемки клипов и другие творческие проекты. При этом наиболее приятным источником дохода Люленов считает роялти - пусть и небольшие, но полученные за собственную музыку.

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В интервью программе "Утро дома" артист вспомнил случай, который, по его мнению, хорошо демонстрирует разницу между популярностью и уровнем заработка. Даже после успеха в проекте "Лига смеха" он продолжал ездить в автобусе из Кишинева в Киев, что вызывало удивление у поклонников.

"Я вспомнил, как ехал в автобусе из Кишинёва в Киев, и меня буквально дразнили: "Вань, а ты что, на автобусе едешь?". Типа, ну да. Это было много лет назад, я уже был в "Лиге смеха", у меня уже была определённая известность. Меня в автобусе все узнавали, фотографировались, на таможне фотографировались. И меня тогда спрашивали: "Ты ещё на автобусе ездишь?". Это, в принципе, ответ на то, что такая вот работа. Да, тебя знают, узнают, но по деньгам…" - отметил артист.

Люленов также отметил, что в Украине исполнители пока не могут рассчитывать на существенные доходы от роялти, как это происходит в странах Европы или США. Тем не менее именно эти выплаты он считает самыми ценными, поскольку они являются результатом собственного творчества.

Особенно артист удивил суммой своих ежемесячных расходов. По его словам, только на работу команды, съемки клипов, фотосессии и подготовку концертных выступлений он регулярно тратит несколько тысяч долларов.

"Это точно больше 2000 долларов. У нас огромная команда, постоянно клипы, видео, фото или какие-то концерты. Бывают концерты, которые ты хочешь сделать особенно красивыми, крутыми, и ты ещё и вкладываешь в концерт, а не то чтобы зарабатываешь. В среднем, если говорить о расходах, - это точно больше 2000 долларов. Думаю, что 3-4 тысячи", - поделился Иван Люленов.

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О персоне: Иван Люленов

Иван Васильевич Люленов - украинский юморист, шоумен и певец молдавского происхождения, сообщает Википедия. По национальности – болгарин. По словам Ивана, он переехал в Украину, потому что видел больше возможностей в развитии как творческой личности.

В 2017 году вместе со своей командой "Стояновка" впервые принял участие в Лиге Смеха. В 2021 году начал свой сольный музыкальный проект.

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