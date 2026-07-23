"Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь

Актриса показала себя под капельницей.

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Что произошло с Наталкой Денисенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко показала себя под капельницей

Что произошло с актрисой

Украинская актриса Наталка Денисенко неожиданно оказалась под капельницей и обеспокоила поклонников. Знаменитость опубликовала фото из больницы в Instagram.

На опубликованных видео звезда лежит с катетером в руке. Рядом с ней находится ее жених - актер и предприниматель Юрий Савранский. Он заботливо держит возлюбленную за руку и наблюдает за медработницей.

видео дня

Настоящую причину недомогания Денисенко раскрывать не стала и перевела ситуацию в шутливое русло. Звезда предложила подписчикам выбрать собственную версию.

Наталка Денисенко под капельницей / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Итак, ваши версии: съемка очередной рекламы, увидела счет за свадьбу, довели хейтеры, снимаем алкогольную интоксикацию", - с юмором перечислила варианты актриса.

Позже Наталка показала еще одно видео, где сидит уже с прической и макияжем, но все еще под капельницей. Звезда поблагодарила поклонников за поддержку и иронично подписала кадр.

Наталка Денисенко - проблемы со здоровьем / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Ну такую сторис грех не выложить. Такая красивая под капельницей. Спасибо всем за поддержку!", - поблагодарила знаменитость.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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