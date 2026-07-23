95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, сегодня оба заявляют, что сумели победить болезнь.

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Актер Уильям Шетнер и его дочь одновременно боролись с раком / коллаж: Главред, фото: facebook.com/williamshatner

Кратко:

Актер Уильям Шетнер и его дочь одновременно боролись с раком

Пережитый опыт вдохновил семью на новый проект

Легендарный актер Уильям Шетнер, прославившийся ролью капитана Кирка в культовом сериале "Звездный путь", впервые подробно рассказал о тяжелом периоде, когда он и его дочь Мелани практически одновременно столкнулись с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает People, отец и дочь проходили лечение параллельно. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, сегодня оба заявляют, что сумели победить болезнь.

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Мелани призналась, что самым тяжелым для нее было осознание того, что ей придется бороться с раком одновременно с отцом.

"Я хорошо помню момент, когда подумала: "У меня просто нет сил одновременно проходить лечение самой и потерять отца"", - рассказала она в интервью People.

У дочери актера диагностировали рак молочной железы четвертой стадии. Почти в то же время Шетнер узнал, что у него меланома с метастазами в легких и головном мозге.

После обнаружения опухоли на щеке актер перенес операцию, а затем в течение двух лет проходил курс иммунотерапии. Мелани, в свою очередь, пришлось пройти через химиотерапию, хирургическое лечение и 30 сеансов лучевой терапии.

Несмотря на собственую борьбу с болезнью, Шетнер сразу предложил дочери полностью оплатить ее лечение, чтобы избавить ее от дополнительных переживаний.

"Я не хочу, чтобы ты думала о деньгах. Просто отправляй мне все счета", - сказал актер.

Пережитый опыт вдохновил семью на новый проект. Уильям Шетнер и Мелани запускают подкаст No Time but Now ("Нет другого времени, кроме сейчас"), где будут говорить об онкологических заболеваниях, делиться личными историями и приглашать к разговору врачей, пациентов и людей, которым удалось победить рак.

По словам семьи, главная цель проекта - поддержать тех, кто сейчас проходит через подобные испытания, и показать, что даже в самых сложных ситуациях нельзя терять надежду.

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О персоне: Уильям Шетнер Уильям Шетнер - канадский актер, писатель, режиссер и продюсер, получивший всемирную известность благодаря роли капитана Джеймса Т. Кирка в научно-фантастической франшизе "Звёздный путь" (Star Trek). Родился 22 марта 1931 года в Монреале, Канада. Возглавлял мостик звездолета "Энтерпрайз" в оригинальном сериале (1966-1969), анимационном сиквеле и в семи полнометражных фильмах. Сыграл главных героев в популярных американских сериалах "Ти Джей Хукер" (полицейская драма 1980-х) и "Юристы Бостона", за роль в котором получил премии "Эмми" и "Золотой глобус". В октябре 2021 года в возрасте 90 лет Шетнер полетел в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса. Он стал самым пожилым человеком, побывавшим на околоземной орбите на тот момент. Написал серию фантастических романов (включая книги по вселенной Star Trek) и несколько автобиографий.

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