"Могу плюнуть в лицо": Стужук набросилась на Вербу и беглеца Волошина

Вы узнаете:
- В чем София Стужук обвинила Александра Волошина и Юлию Вербу
- Как пользователи соцсетей отреагировали на заявления блогерши
Скандальная блогерша София Стужук, уехавшая из Украины, устроила новый публичный конфликт. В Threads она резко высказалась в адрес беглого блогера Александра Волошина и своей бывшей подруги Юлии Вербы, обвинив их в лицемерии.
Стужук заявила, что Волошин устраивал против нее травлю, а также припомнила ему прошлые скандалы и якобы сотрудничество с российской командой. Вдобавок она предложила Волошину "подраться" с ее новым мужем в Таиланде и пригрозила лично плюнуть ему в лицо.
"Волошин, хочешь приехать в Тай подереться с моим мужем? Мы тебя тоже ждем. Я, кстати, тоже могу - с удовольствием плюну в лицо. Кэнселить одинокую мать троих детей - это очень по-мужски", - взвилась блогерша.
Не оставила без внимания София и Юлию Вербу. Стужук призвала СБУ проверить ее криптовалютные счета, намекая на возможные переводы гражданам РФ и сотрудничество с российским фотографом в Дубае. Стужук напомнила, что до 2022 года Верба активно участвовала вместе с ней в гивах с российскими блогерами. Также она уверяет, что после блокировки основной страницы, Верба (или кто-то из ее окружения) якобы создала фейковый аккаунт, публиковала с него провокационный контент от имени Софии и публично репостила эти публикации.
"Если предположить, что СБУ проверит криптосчета Вербы (или без проверки кто-то - не буду тыкать пальцем, сам докажет переводы), и мы узнаем, что она переводила десятки тысяч долларов гражданам России, то это тоже все забудут, как и ее сотрудничество с российским фотографом в Дубае, например?" - спросила аудиторию София.
Попытка Стужук выступить в роли "разоблачительницы" и ее внезапные попытки писать посты на украинском языке вызвали в сети противоположный эффект. Пользователи массово напомнили ей о ее собственной позиции, бизнесе в РФ и рекламе российских брендов, а также высмеяли за ошибки и непоследовательность.
"У тебя все плохие, кроме россиян. Отменили не просто так. Если бывший муж был таким плохим и так далее, то зачем ты с ним жила и дальше беременела? Ну уехала и уехала, но зачем сейчас ты поливаешь грязью всех украинских блогеров? Ты сделала свой выбор - они свой. Все!"
"Соня, я понятия не имею, кто такой Волошин и как он отменял одинокую мать. Но я знаю, что Украине сейчас не нужны блогеры за "мир во всем мире". Украине нужна поддержка, распространение информации, сборы. "Мир во всем мире" вы успешно пропагандируете за рубли."
"Я, конечно, извиняюсь, но можно каким-то нормальным языком, а то вообще ничего не понятно? Просто набор случайных слов. Грамматику я уже вообще не беру во внимание - от нее глаза закровоточили. Даже не знаю, как телефон все это не исправил, или он у вас для других целей?"
Реакция самой Софии на волну хейта не заставила себя ждать. В очередном посте она попыталась сделать вид, что ее не задевает критика, перейдя на ядреный суржик и нецензурную лексику.
"Мне вообще все равно, кого отменят, а кого не отменят, и разберетесь ли вы сами. Я к вам не лезу, не беспокойтесь. Я так, чисто свои счеты имею. Зайду, покажу вам лицемерие и пойду себе дальше", - резюмировала Стужук.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Ани Лорак откровенно рассказала о трудностях воспитания своей 15-летней дочери Софии. Артистка пожаловалась, что девочка переживает активную фазу подросткового периода, а ее настроение быстро меняется.
Также Регина Тодоренко пожаловалась на сложности совмещения съемок и воспитания детей в РФ. Пытаясь заглушить чувство вины перед сыновьями, она берет их с собой на работу, однако такое решение уже привело к опасным ситуациям для их здоровья.
Читайте также:
- Жена Виктора Павлика рассказала, как на ее сына напала пожилая женщина
- "Красивая под капельницей": Наталке Денисенко понадобилась медицинская помощь
- 95-летний известный актер рассказал, как вместе с дочкой боролся с раком 4-й стадии
О персоне: София Стужук
Стужук София - блогерша, инфлюэнсер, бизнес-леди, сообщает my.ua. София транслирует в сети свою жизнь, ее основные темы - лайфстайл, отношения, здоровье. Однако специфика освещения последней темы у блогера заключается в том, что она часто критикует доказательную медицину, выступая за нетрадиционные методы. За это блогершу часто критикуют в Сети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред