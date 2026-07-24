"Могу плюнуть в лицо": Стужук набросилась на Вербу и беглеца Волошина

Блогерша попыталась разоблачить коллег, но украинцы напомнили о собственных зашкварах.

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София Стужук - конфликт с Волошиным и Вербой / коллаж: Главред, фото: threads.com, София Стужук; instagram.com, Александр Волошин

Вы узнаете:

В чем София Стужук обвинила Александра Волошина и Юлию Вербу

Как пользователи соцсетей отреагировали на заявления блогерши

Скандальная блогерша София Стужук, уехавшая из Украины, устроила новый публичный конфликт. В Threads она резко высказалась в адрес беглого блогера Александра Волошина и своей бывшей подруги Юлии Вербы, обвинив их в лицемерии.

Стужук заявила, что Волошин устраивал против нее травлю, а также припомнила ему прошлые скандалы и якобы сотрудничество с российской командой. Вдобавок она предложила Волошину "подраться" с ее новым мужем в Таиланде и пригрозила лично плюнуть ему в лицо.

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"Волошин, хочешь приехать в Тай подереться с моим мужем? Мы тебя тоже ждем. Я, кстати, тоже могу - с удовольствием плюну в лицо. Кэнселить одинокую мать троих детей - это очень по-мужски", - взвилась блогерша.

София Стужук про беглеца Волошина / скрин из Threads

Не оставила без внимания София и Юлию Вербу. Стужук призвала СБУ проверить ее криптовалютные счета, намекая на возможные переводы гражданам РФ и сотрудничество с российским фотографом в Дубае. Стужук напомнила, что до 2022 года Верба активно участвовала вместе с ней в гивах с российскими блогерами. Также она уверяет, что после блокировки основной страницы, Верба (или кто-то из ее окружения) якобы создала фейковый аккаунт, публиковала с него провокационный контент от имени Софии и публично репостила эти публикации.

"Если предположить, что СБУ проверит криптосчета Вербы (или без проверки кто-то - не буду тыкать пальцем, сам докажет переводы), и мы узнаем, что она переводила десятки тысяч долларов гражданам России, то это тоже все забудут, как и ее сотрудничество с российским фотографом в Дубае, например?" - спросила аудиторию София.

Стужук обвинила Юлию Вербу / скрин из Threads

Попытка Стужук выступить в роли "разоблачительницы" и ее внезапные попытки писать посты на украинском языке вызвали в сети противоположный эффект. Пользователи массово напомнили ей о ее собственной позиции, бизнесе в РФ и рекламе российских брендов, а также высмеяли за ошибки и непоследовательность.

"У тебя все плохие, кроме россиян. Отменили не просто так. Если бывший муж был таким плохим и так далее, то зачем ты с ним жила и дальше беременела? Ну уехала и уехала, но зачем сейчас ты поливаешь грязью всех украинских блогеров? Ты сделала свой выбор - они свой. Все!"

Софии Стужук напомнили о ее бизнесе в РФ / скрин из Threads

"Соня, я понятия не имею, кто такой Волошин и как он отменял одинокую мать. Но я знаю, что Украине сейчас не нужны блогеры за "мир во всем мире". Украине нужна поддержка, распространение информации, сборы. "Мир во всем мире" вы успешно пропагандируете за рубли."

В сети высмеяли переход Стужук на украинский язык / скрин из Threads

"Я, конечно, извиняюсь, но можно каким-то нормальным языком, а то вообще ничего не понятно? Просто набор случайных слов. Грамматику я уже вообще не беру во внимание - от нее глаза закровоточили. Даже не знаю, как телефон все это не исправил, или он у вас для других целей?"

Украинцы троллят Софию Стужук / скрин из Threads

Реакция самой Софии на волну хейта не заставила себя ждать. В очередном посте она попыталась сделать вид, что ее не задевает критика, перейдя на ядреный суржик и нецензурную лексику.

"Мне вообще все равно, кого отменят, а кого не отменят, и разберетесь ли вы сами. Я к вам не лезу, не беспокойтесь. Я так, чисто свои счеты имею. Зайду, покажу вам лицемерие и пойду себе дальше", - резюмировала Стужук.

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О персоне: София Стужук Стужук София - блогерша, инфлюэнсер, бизнес-леди, сообщает my.ua. София транслирует в сети свою жизнь, ее основные темы - лайфстайл, отношения, здоровье. Однако специфика освещения последней темы у блогера заключается в том, что она часто критикует доказательную медицину, выступая за нетрадиционные методы. За это блогершу часто критикуют в Сети.

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