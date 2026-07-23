"Будет беда - она и случилась": Елена Тополя раскрыла, что разрушило ее брак

Певица рассказала, что произошло в ее прошлых отношениях.

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Елена Тополя - развод с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

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Когда брак Тараса и Елены Тополи дал трещину

Почему артистка решила вернуться из США в Украину

Украинская певица Елена Тополя намекнула, когда именно начал рушиться ее брак с музыкантом Тарасом Тополей. По словам артистки, в интервью Алине Доротюк это произошло во время ее пребывания в США вместе с детьми в начале полномасштабного вторжения.

Звезда призналась, что находиться за границей ей было психологически тяжело. Со временем она почувствовала интуитивную потребность срочно вернуться домой, чтобы спасти семью, однако от "беды" это ее уже не спасло.

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"Я почувствовала, что пора возвращаться, потому что будет беда - она и случилась. Это просто интуитивно уже все было", - рассказала Елена.

Тарас и Елена Тополя с детьми / фото: instagram.com, Елена Тополя

Певица намекнула, что проблемы в отношениях звездной пары начали накапливаться. По словам артистки, никто не имеет права воспринимать партнера как свою собственность, игрушку или прислугу, игнорируя его личные потребности, мечты и право на собственную жизнь.

"То есть не прогибаться, не играть в эту игру с тем человеком, который хочет тобой манипулировать, контролировать, то есть принимать тебя за вещь, а не за личность или человека, который живет свою жизнь, имеет свою судьбу, свою дорогу, свои мечты, свои желания, и он имеет на это право, чтобы реализовывать это все", - поделилась Тополя.

Елена Тополя - причина развода / фото: instagram.com/alyoshasinger

Елена призналась, что разочарование в самом близком человеке полностью разрушило привычный фундамент ее жизни. Несмотря на то, что артистка подписала договор о неразглашении, она откровенно рассказала о своих чувствах.

"Мне просто стало очень глубоко печально. Печально от того, что у меня просто рассыпался мир, рассыпался фундамент, рассыпалось вообще все мое восприятие. Что человечность в какой-то момент просто исчезает и там рождается что-то совершенно другое, чего ты никогда не видел и не знал. А это как будто тот самый человек", - высказалась артистка.

Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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