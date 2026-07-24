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"Артем Пивоваров станет отцом": блогер рассекретил беременность жены певца

Кристина Трохимчук
24 июля 2026, 13:59
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Блогер Богдан Беспалов заявил о скором пополнении в семье артиста.
Артем Пивоваров станет отцом
Артем Пивоваров станет отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваром; t.me, Богдан Беспалов

Вы узнаете:

  • Кто сообщил о возможной беременности жены Артема Пивоварова
  • Что известно о тайной свадьбе и личной жизни исполнителя

Украинский певец Артем Пивоваров, который недавно тайно женился, якобы впервые станет отцом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные инсайдерские источники.

По словам блогера, который ранее предоставил доказательства тайной свадьбы артиста благодаря смене фамилии его супругой Дашей Чередниченко, избранница певца уже находится в положении.

видео дня

"Наши котята сообщили, что Артем Пивоваров станет отцом", - заверил Беспалов.

Жена Артема Пивоварова беременна
Жена Артема Пивоварова беременна / скрин из Telegram

Слухи о беременности подогрел и последний публичный выход Даши. На мероприятии девушка появилась в свободном черном платье, которое хорошо скрывало фигуру. Избранница звезды могла намеренно выбрать такой фасон, чтобы скрыть округлившийся живот от любопытных глаз.

Сам Артем традиционно воздерживается от каких-либо комментариев. Певец годами тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз, избегает вопросов об отношениях и принципиально не выносит семейные события на публику.

Жена Артема Пивоварова на Atlas
Жена Артема Пивоварова на Atlas / скрин из видео

Напомним, Артем Пивоваров и Даша Чередниченко вместе уже почти 10 лет - девушка также работает в команде артиста. Лишь 13 июля Богдан Беспалов сообщил об их тайной свадьбе. Как выяснилось, Даша официально сменила фамилию и стала Пивоваровой.

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Про персону: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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