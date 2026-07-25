"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в свет

Вы узнаете:
- Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на концерт Лаймы Вайкуле
- В каких образах появилась звездная пара
На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале среди почетных гостей заметили Аллу Пугачеву и Максима Галкина, покинувших РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Кадрами пары с открытия мероприятия поделились на фан-странице в Instagram.
Для выхода в свет 77-летняя Примадонна выбрала элегантный ансамбль: серый пиджак поверх черной кофты, белые брюки с черным ремнем и стильный белый берет. Образ дополнил яркий макияж с эффектными стрелками. Максим Галкин появился на публике в белом костюме, дополнив образ двумя золотыми цепочками и множеством браслетов на руках.
Выйдя из автомобиля, шоумен сделал селфи с женой, после чего супруги отправились к журналистам. Однако поведение слишком настойчивых фотографов вызвало у Галкина раздражение:
"Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!" - возмутился артист.
Пугачева позировала перед камерами лишь несколько секунд, после чего с улыбкой спросила у прессы: "На концерт пойдем?". После этого журналисты расступились, освободив путь к красной дорожке. Пройдя в зал, певица с удовольствием смотрела концерт и поддерживала выступающих аплодисментами.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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