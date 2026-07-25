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"Отойдите!": Галкин резко защитил Пугачеву во время редкого выхода в свет

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 10:02
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Звездные супруги появились на красной дорожке в Юрмале.
Максим Галкин и Алла Пугачева на Лайма Рандеву
Максим Галкин и Алла Пугачева на Лайма Рандеву / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева и Максим Галкин пришли на концерт Лаймы Вайкуле
  • В каких образах появилась звездная пара

На фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале среди почетных гостей заметили Аллу Пугачеву и Максима Галкина, покинувших РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Кадрами пары с открытия мероприятия поделились на фан-странице в Instagram.

Для выхода в свет 77-летняя Примадонна выбрала элегантный ансамбль: серый пиджак поверх черной кофты, белые брюки с черным ремнем и стильный белый берет. Образ дополнил яркий макияж с эффектными стрелками. Максим Галкин появился на публике в белом костюме, дополнив образ двумя золотыми цепочками и множеством браслетов на руках.

видео дня
Максим Галкин и Алла Пугачева на красной дорожке
Максим Галкин и Алла Пугачева на красной дорожке / фото: instagram.com, pugacheva.hub

Выйдя из автомобиля, шоумен сделал селфи с женой, после чего супруги отправились к журналистам. Однако поведение слишком настойчивых фотографов вызвало у Галкина раздражение:

"Что ж вы так прямо... Та отойдите! Это же будет вот такое лицо!" - возмутился артист.

Галкин и Пугачева в зрительном зале
Галкин и Пугачева в зрительном зале / скрин из видео

Пугачева позировала перед камерами лишь несколько секунд, после чего с улыбкой спросила у прессы: "На концерт пойдем?". После этого журналисты расступились, освободив путь к красной дорожке. Пройдя в зал, певица с удовольствием смотрела концерт и поддерживала выступающих аплодисментами.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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