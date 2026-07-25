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"Война очень изменила его": каким стал хореограф-военный Дикусар

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 13:59
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Телеведущий рассказал, как изменился хореограф после вступления в ряды ВСУ.
Дмитрий Дикусар
Как изменился Дмитрий Дикусар / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

Вы узнаете:

  • Юрий Горбунов поделился впечатлениями от встречи с Дмитрием Дикусаром
  • Как служба на фронте отразилась на внешности и характере танцора

Знаменитый украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился впечатлениями от встречи с хореографом Дмитрием Дикусаром, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил Украины. О трансформациях известного танцора, произошедших из-за военной службы, он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Военный специально получил краткосрочный отпуск и на несколько дней приехал с фронта на съемки последнего сезона шоу "Танцы со звездами", где работал в качестве члена жюри. Горбунов подчеркнул, что дружит с Дикусаром уже много лет - еще с тех времен, когда тот был женат на певице Ирине Билык, поэтому сразу заметил произошедшие перемены.

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Дмитрий Дикусар
Как сейчас выглядит Дмитрий Дикусар / фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

"Знаете, война очень изменила его. Когда-то это был Дима Дикусар - балетный танцор, артист. А сегодня это уже Дмитрий Дикусар - взрослый, закаленный войной мужчина, военный. Даже внешне он стал совсем другим", - рассказал Горбунов.

Появившись на съемочной площадке, хореограф удивил коллег тем, что, несмотря на фронтовой опыт, сохранил свой танцевальный опыт. По словам шоумена, во время работы в жюри Дикусар профессионально комментировал каждое выступление.

Дмитрий Дикусар до мобилизации - "Танцы со звездами"
Дмитрий Дикусар до мобилизации - "Танцы со звездами" / фото: instagram.com, Дмитрий Дикусар

"Было видно, что танцы никуда из него не исчезли, просто теперь в его жизни появилась еще одна, более важная миссия", - подытожил телеведущий.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов / инфографика: Главред

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О персоне: Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

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