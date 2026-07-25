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Вирастюк появился в объятиях жены, которая младше его на 11 лет - семейное фото

Кристина Трохимчук
25 июля 2026, 11:04
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Известный спортсмен показал редкое фото с избранницей.
Василий Вирастюк
Василий Вирастюк показал молодую возлюбленную / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Вы узнаете:

  • Василий Вирастюк вышел в свет с возлюбленной
  • В каких образах появилась пара на мероприятии

Известный украинский стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк впервые за долгое время вышел в свет со своей новой избранницей Ириной. Кадрами с семейного торжества спортсмен поделился на своей странице в Instagram.

Пара вместе посетила крестины дочери близких друзей в Закарпатье, где Вирастюк стал крестным отцом. Для выхода в свет 52-летний нардеп выбрал голубое поло с вышивкой, а его 41-летняя избранница подчеркнула фигуру элегантным платьем с леопардовым принтом и открытыми плечами.

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Василий Вирастюк с возлюбленной Ириной
Василий Вирастюк с возлюбленной Ириной / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

На праздничной фотосессии пара выглядела очень счастливой, нежно обнимая друг друга. Известно, что романтические отношения влюбленных начались уже во время полномасштабной войны, хотя познакомились они еще в 2019 году.

Пара нечасто афиширует личную жизнь, однако известно, что Ирина моложе спортсмена на 11 лет и уже родила ему двоих сыновей - Владимира и Ярослава. В Закарпатье супруги провели время в узком кругу самых близких друзей семьи.

Как выглядит избранница Василия Вирастюка
Как выглядит избранница Василия Вирастюка / фото: instagram.com, Василий Вирастюк

Василий Вирастюк - личная жизнь

Личная жизнь Василия Вирастюка была полной испытаний: его первая жена Светлана Забияка трагически погибла в 2006 году, а второй брак с Инной завершился разводом в 2024 году после 15 лет вместе. Сейчас он состоит в новых отношениях с Ириной Зинченко, которая младше его на 11 лет. Пара познакомилась в 2019 году и они уже воспитывают двоих общих сыновей.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк / инфографика: Главред
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Ранее Главред сообщал, что Алла Пугачева и Максим Галкин стали звездными гостями фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Покинувшие РФ после начала полномасштабной войны супруги с улыбкой позировали для совместного селфи у машины, после чего вышли к прессе под аплодисменты поклонников.

Также Елена Тополя рассказала об участии экс-супруга Тараса Тополи в воспитании их общих детей. По словам певицы, несмотря на загруженный рабочий график и частые гастроли лидера "Антител", артист находит возможность регулярно видеться с сыновьями и дочерью.

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О персоне: Василий Вирастюк

Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

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