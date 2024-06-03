"Продолжить свои попытки": Наталья Могилевская восхитила своим секретом

Наталья Могилевская поделилась, что очень сложно "ничего не делать и ни о чем не думать".

https://stars.glavred.info/prodolzhit-svoi-popytki-natalya-mogilevskaya-voshitila-svoim-sekretom-10570025.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская показала уютные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/?hl=uk

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала кадры на красивой террасе, украшенной цветами, и рассказала о своей сложной работе.

На своей странице в соцсетях Могилевская показала несколько фотографий и поделилась секретом.

"Доброе утро! Хотите инсайт на миллион? Самая тяжелая работа в мире - ничего не делать и ни о чем не думать", - отметила Могилевская.

видео дня

Также артистка призвала поклонников попытаться на одну минуту закрыть глаза и ни о чем не думать, а также попросила поделиться результатами.

"Никакого мнения за 60 секунд. Но! Прошу не отчаиваться и продолжить свои попытки каждый день. Любое внимание на внутренние процессы, на свое тело, дыхание, состояние так или иначе отвлекает нас от внешних факторов: телефонов, рекламы, работы и помогает лучше чувствовать, чего именно в жизни мы нуждаемся. Не переборщили ли мы в каких-то направлениях?" – написала Наталья.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На своей странице в Instagram артистка показала, как провожала младшую дочь в Софию в детский садик в День вышиванки.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу и написала после того, как удочерила двух девочек.

Читайте больше о Могилевской:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред