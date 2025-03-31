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Проблемы с легкими и с зубами: знакомые описали состояние Ефремова

Виталий Кирсанов
31 марта 2025, 11:30
208
Сразу после прибытия домой Ефремов хочет пойти в храм на службу.
Знакомые описали состояние Ефремова
Знакомые описали состояние Ефремова / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чем болеет артист
  • Какие планы после выхода из колонии

Российский актер Михаил Ефремов планирует посетить храм и больницу после выхода из колонии. Об этом рассказал его адвокат Юрий Падалко, пишут росСМИ.

"Он займется лечением. У него серьезное заболевание - ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких – ред.). Не были допрошены врачи пульмонологи, но они приезжали из областной больницы. Болезнь купировали, но необходимо специализированное лечение, потому что возможен печальный исход", - заявил Падалко.

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Кроме того, знакомые Ефремова утверждают, что зубы артиста требуется восстанавливать, так как нижние разрушились полностью, очевидно, что там нужны импланты.

По словам близких к актеру источников, сразу после прибытия домой Ефремов хочет пойти в храм на службу.

При этом, несколько его друзей режиссеров уже изъявили желание написать "под товарища" сценарии или пригласить в свои проекты. Очевидно, что без работы Ефремов не останется. Многие деятели культуры выразили поддержку Ефремову, так как он отсидел уже четыре с половиной года. К примеру, режиссер Алексей Учитель сказал, что надеется на скорую встречу с Ефремовым.

"Хорошо, что он возвращается. Ждем. Уверен, что его будут очень много снимать. И он будет востребован и в театре, и в кино", - сказал Учитель.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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