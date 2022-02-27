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"Призываю вас сделать то же самое!": Ахеджакова перевела огромные деньги для ВСУ

27 февраля 2022, 02:58

Актриса уверена, что все виновные во вторжении РФ в Украину будут наказаны.

Лия Ахеджакова помогла деньгами украинской армии / instagram.com/l_akhedzhakova/

Советская и российская актриса Лия Ахеджакова в очередной раз поддержала Украину. Она направила деньги на нужды украинской армии.

На своей страничке в Instagram сообщила о крупном переводе для ВСУ.

"Я поддержала армию Украины переводом в 10000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что такое случилось. У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, да и наши ребята. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось", — написала актриса.

instagram.com/l_akhedzhakova/

Также актриса осудила преступные действия Владимира Путина, выразив уверенность в том, что все виновные будут наказаны.

"Просто бандиты сотворили бандитский план, ужаснейший умысел. Но он провалился. И теперь весь мир ждёт, когда ключевые российские чиновники ответят за свои многочисленные военные преступления перед международным трибуналом или самосудом в центре Москвы", - написала Ахеджакова.

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Ранее российский певец Сергей Лазарев осудил вторжение России в Украину.

Российский музыкант и лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков также отреагировал на вторжение российских войск на территорию Украины. Он назвал такие действия безумием и позором.

viber
война в Украине Лия Ахеджакова вторжение России
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