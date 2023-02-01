"Приводит к летальным результатам": Alyona Alyona легла под нож из-за серьезных проблем со здоровьем

Алена Савраненко предупредила об опасности, в которую может попасть абсолютно каждый человек.

Alyona Alyona сообщила о срочной операции / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) еще летом радовала фанатов своим внезапным похудением - в кадре звезда выглядела счастливой и посвежевшей.

Однако до этого она не единожды рассказывала о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем, в которых она винит себя. Артистка на протяжении многих лет избегала профессиональных медицинских советов и занималась самолечением.

Теперь это дало свои плачевные плоды - Alyona Alyona вынуждена лечь на хирургический стол для проведения операции. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

Также она предостерегла своих поклонников не повторять ее ошибок, ведь подобное халатное отношение к своему телу может обернутся ужасными последствиями.

"Не занимаемся самолечением. Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, потому что: "Ой, мы в Европе, врач далеко..." Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых — и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" - говорит исполнительница.

Alyona Alyona сообщила о срочной операции / instagram.com/alyona.alyona.official

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