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Князь тьмы покидает сцену: Оззи Осборн сделал заявление о завершении деятельности

1 февраля 2023, 17:24
Осборн настроен оптимистично в том, что касается его музыкальных данных, однако больше не может закрывать глаза на немощь собственного тела.
Оззи Осборн
Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности / instagram.com/ozzyosbourne

74-летний Крестный отец рок-н-ролла Оззи Осборн сообщил печальную новость о своем физическом состоянии. Болезнь Паркинсона, которой он страдает около двадцати лет, серьезное ДТП, где он повредил позвоночник, и многолетняя зависимость от алкоголя и наркотиков (которую он, впрочем, успешно поборол) привели к тому, что организм Князя тьмы оказался слишком ослабленным.

В связи с этим на своей странице в Instagram музыкант опубликовал официальное обращение к поклонникам, в котором объявил о полном завершении гастрольной деятельности: с 2019 года он переносил свое большое турне по Европе уже трижды, и теперь решил взглянуть правде в глаза - у него больше нет физической возможности переносить гастроли с той же легкостью, как прежде.

"Это, наверное, одна из самых сложных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой певческий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и новаторского лечения киберникой (HAL) мое тело все еще физически слабо. Я искренне тронут тем, как вы все терпеливо держались за свои билеты все это время, но по совести я пришел к выводу, что физически не в состоянии выступить с моими предстоящими концертами в европейском/британском турне", - пишет Оззи.

При этом Осборн выразил свое глубокое сожаление о том, что разочаровал поклонников, которые надеялись увидеть своего кумира вживую: "Поверьте мне, когда я говорю, что мысль о том, чтобы разочаровать моих поклонников, действительно выводит меня из себя, больше, чем вы могли бы подумать когда-нибудь. Никогда бы я не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом".

При этом музыкант не исключает, что сможет продолжить концертную деятельность, как таковую. По крайней мере он искренне надеется, что его команда сможет придумывать идеи, как он мог бы выступать, не путешествуя из города в город и из страны в страну.

Ранее Оззи Осборн перенес серьезную операцию связанную с болезнью Паркинсона, о которой артист рассказал в январе 2020 года.

Также стало известно о том, что он станет дедушкой в 9 раз. Его младшая дочь Келли объявила о беременности от давнего друга и музыканта из группы Slipknot

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