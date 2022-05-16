Князь тьмы станет дедушкой: младшая дочь Оззи Осборна объявила о беременности

Келли Осборн беременна первенцем / Коллаж

Британский рок-певец, легендарный Оззи Осборн станет дедушкой... в 9 раз. Его младшая дочь от брака с Шэрон Осборн, британская певица, ведущая и активистка Келли объявила о беременности.

37-летняя медиадива на своей странице в Instagram опубликовала снимок с УЗИ с подписью: "Я знаю, что последние несколько месяцев я вела себя очень тихо, поэтому я решила поделиться со всеми вами, почему… Я на седьмом небе от счастья объявить вам, что скоро стану мамой. Сказать, что я счастлива, не совсем правильно. Я в восторге!"

На снимке малыша Осборн отметила его отца и своего партнера - рок-музыканта, диджея группы Slipknot Сида Уилсона, с которым долгое время их связывали лишь дружеские отношения. О своем романе пара объявила на День святого Валентина в 2022 году.

Для Келли это будет первые ребенок. Для ее именитого отца это будет девятый внук или внучка. Оззи - богатый папа, ведь имеет пятерых единокровных детей и одного усыновленного сына. Отпрыски уже подарили Князю тьмы восьмерых внуков - четырех мальчиков и четырех девочек.

Келли Осборн беременна первенцем / instagram.com/kellyosbourne

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