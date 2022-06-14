73-летний Оззи Осборн перенес серьезную операцию - что известно о состоянии Принца Тьмы

Оззи Осборн перенес операцию из-за болезни Паркинсона второй степени / instagram.com/ozzyosbourne

Оззи Осборн перенес серьезную операцию связанную с болезнью Паркинсона, о которой артист рассказал в январе 2020 года. Тогда он признался, что страдает от хронических болей и постоянно холодных ног.

Врач поставил "крестному отцу хэви-металла" диагноз - вторичный паркинсонизм. На вопрос, смертельно ли это, медик ответил: "Паркинсон - нет, а жизнь - да".

Для того, чтобы организм музыканта, ослабленный многолетним алкоголизмом, нормально функционировал, 73-летний рокер каждое утро начинает со специальной физиотерапии.

Усложняет ситуацию и авария, которую Оззи пережил в 2003 году - тогда он разбился на квадроцикле, в связи с чем в его позвоночник были внедрены железные позвонки.

Про операцию для облегчения течения болезни Паркинсона у Осборна сообщила его супруга Шерон. Она отметила, что хирургическое вмешательство, которое провели 13 июня, пройдет в Лос-Анджелесе, а после музыканту потребуется минимум три недели на восстановление. Его жена отмечает, что результаты операции будут иметь сильное влияние на всю их дальнейшую жизнь.

О состоянии Принца Тьмы на данный момент ничего не известно.

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Ранее Принц Тьмы заявил, что предоставит его с Шерон замок в Великобритании на нужды украинских беженцев - сами звезды планируют жить вместе с ними.

Также стало известно о том, что он станет дедушкой в 9 раз. Его младшая дочь Келли объявила о беременности от давнего друга и музыканта из группы Slipknot.

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