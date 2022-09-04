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"Князь тьмы" Оззи Осборн не может передвигаться самостоятельно и теряет память

4 сентября 2022, 01:25

Рок-легенда почти двадцать лет состоит в неравном бою с неизлечимым недугом.

Оззи Осборн
Оззи Осборн впал в депрессию и теряет память из-за болезни Паркинсона / instagram.com/ozzyosbourne

Великий и ужасный, Князь тьмы и Крестный отец рок-н-ролла Оззи Осборн сейчас переживает не лучшие свои дни. И это с учетом многолетней борьбы с алкогольной зависимостью!

Все дело в болезни Паркинсона, которую рок-музыканту диагностировали в начале двухтысячных. С тех пор его неутешительное состояние прогрессирует. Об этом Осборн рассказал в интервью для The Guardian.

"Было настолько плохо, что в какой-то момент я подумал: "О Боже, пожалуйста, не дай мне проснуться завтра утром". Потому что это была чертова агония", - рассказывает артист.

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Ему приходится передвигаться опираясь на трость. "Тебе кажется, что ты поднимаешь ноги, но они не двигаются. Мне кажется, что я хожу в свинцовых сапогах", - делится он.

Увы, кроме проблем с передвижением, из-за болезни Паркинсона у Осборна началась депрессия. "Я достиг плато, которое было ниже, чем я хотел", - размышляет он о своем психическом состоянии. "Ничто на самом деле не радовало. Абсолютно ничего. Так что я начал пить эти антидепрессанты, и они работают нормально", - говорит рок-легенда.

Однако другой препарат, который он вынужден принимать из-за болезни Паркинсона ежедневно, приводит к периодической потери краткосрочной памяти.

Однако для Оззи самым неприятным аспектом болезни Паркинсона является неизвестно. "Ты учишься жить настоящим, потому что не знаешь, что будет дальше. Ты не знаешь, когда проснешься, и не сможешь встать с постели. Но ты просто не думаешь об этом", - заявляет музыкант.

Ранее Оззи Осборн перенес серьезную операцию связанную с болезнью Паркинсона, о которой артист рассказал в январе 2020 года.

Также стало известно о том, что он станет дедушкой в 9 раз. Его младшая дочь Келли объявила о беременности от давнего друга и музыканта из группы Slipknot.

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