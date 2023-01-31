Могла повторить судьбу отца: названа вероятная причина смерти Лизы Мари Пресли

Единственная дочь Элвиса Пресли унаследовала от Короля не только музыкальный талант, но и явную любовь испытывать собственный организм на прочность.

Умерла Лиза Мари Пресли - причина смерти единственной дочери Короля рок-н-ролла / instagram.com/lisampresley

Певица и автор-песенник Лиза Мари Пресли, которая также является единственной дочерью "Короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли скоропостижно скончалась 12 января 2023 года, не дожив менее месяца до своего 55-летия.

И хоть причину смерти артистки не разглашают, в ее близком окружении уже судачат о том, что уход Лизы Мари очень напоминает обстоятельства смерти Элвиса.

Король хоть и умер в расцвете лет (ему было 42 года), его организм, по свидетельствам коронеров, был организмом старика - изнуренным многолетним злоупотреблением различных наркотических веществ, таблеток для похудения и бешенным концертным графиком. Издание TMZ с отсылкой на источник в близком окружении Лизы Мари, сообщает, что последние месяцы певицы также были огромным испытанием для ее ослабленного тела.

Единственна дочь Элвиса сделала пластическую операцию за несколько месяцев до церемонии награждения Золотой глобус (которая состоялась за два дня до смерти артистки). Посетить ее было важно для Лизы Мари, ведь в номинантах был фильм-байопик о жизни ее отца.

Чтобы похудеть она также употребляла специальные таблетки и села на экстремальную диету - менее чем за шесть недель Лиза Мари потеряла около 20 кг. Для поддержания организма в тонусе певица также прибегала к сильнодействующим болеутоляющим и опиоидам, от которых была зависима ранее.

В следствие хирургического вмешательства, неправильной диеты и наркотиков, организм Лизы Мари Пресли был крайне истощен. Впрочем, эксперты с выводами не торопятся, и ждут выводов токсикологической экспертизы и официальных версий коронеров.

Напомним, два с половиной года назад умер от огнестрельного ранения внук Элвиса Пресли и сын Лизы Мари Пресли. 27-летний Бенджамин Кио был найден застреленным в поместье матери в Калабасе в Калифорнии. За недостатком других доказательств, причиной смерти правоохранители указали самоубийство.

Также недавно стала известна причина смерти Брюса Ли, которую медики искали почти полвека - культовый артист умер внезапно, что породило множество фантастических версий.

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