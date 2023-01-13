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Скоропостижно скончалась единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

13 января 2023, 09:19
Ее нашли без сознания в доме, сначала врачам удалось запустить сердце, но уже через несколько часов она умерла в больнице.
Лиза Мари Пресли
Умерла единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли Лиза Мари Пресли/ Instagram lisampresley

В США внезапно ушла из жизни в 54-летнем возрасте Лиза Мари Пресли – певица и единственная дочь "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли. Это произошло в четверг, 12 января.

О смерти сообщила ее мать Присцилла через несколько часов после госпитализации певицы, пишет The Washington Post.

Причину смерти пока не называли. Известно, что Лизу Мари Пресли нашла без сознания в ее доме домработница. Она сразу вызвала медиков и связалась с бывшим мужем певицы Дэнни Кио. Он пытался привести ее в чувство, пока приехали медики.

Врачам удалось перезапустить сердце женщины и ее госпитализировали, однако через несколько часов стало известно о ее смерти в больнице.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас. Она была самой страстной, самой сильной и самой любящей женщиной, которую я когда-либо знала", – сообщила мать певицы Присцилла Пресли.

Напомним, два с половиной года назад умер от огнестрельного ранения внук Элвиса Пресли и сын Лизы Мари Пресли. 27-летний Бенджамин Кио был найден застреленным в поместье матери в Калабасе в Калифорнии. За недостатком других доказательств, причиной смерти правоохранители указали самоубийство.

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