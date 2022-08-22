Alyona Alyona похудела на 20 кг: артистка в раздельном купальнике похвасталась телом

Alyona Alyona похудела на 20 кг - певица показала результат / facebook.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, вдохновленная "бавовной", которая происходит в Крыму последнее время, уже начала мечтать об отдыхе на полуострове.

Открывать пляжный сезон артистка планирует в обновленном виде: ранее в TikTok она выложила ролик, на котором сообщила, что за лето скинула два десятка килограмм. На радостях исполнительница пустилась в безудержный пляс.

На следующем видео Alyona Alyona решила продемонстрировать результат своего похудения - облачилась в черный раздельный купальник, который подчеркнул ее постройневшую фигуру.

"Я этим летом еду в Крым", - пишет артистка.

Alyona Alyona похудела на 20 кг - певица показала результат / tiktok.com

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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