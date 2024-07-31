"Приставили охранников": популярную российскую певицу захлопнут в рехабе

Певица и сама не против пройти курс лечения в рехабе.

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Наталье Ионовой выбирают рехаб / коллаж: Главред, фото: instagram.com/glukozamusic/

Российская певица Глюk'oZa (Наталья Ионова), которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением. После этого она заявила, что всему виной антидепрессанты, которые она принимает после смерти бабушки.

Как сообщает росСМИ Mash, родные и близкие планируют отправить артистку в рехаб, где ранее лечилась певица МакSим.

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"Близкие и команда рассматривают варианты в России и за рубежом, сама певица не против. Сейчас к ней приставили двух охранников. Во время последнего концерта они следили за артисткой и не отходили ни на шаг. В планах курс лечения, по запросам: сначала неделя тарифом VIP. Прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов", - заявило СМИ.

Кто такая Глюкоза? Глюкоза — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

В 2020 году певица прилетела из Минска в киевский аэропорт "Борисполь", в ходе беседы пограничник задал вопрос: "Как вы относитесь к оккупации Крыма?". Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для неё возможность посещения Украины намного важнее политики. Пограничник переспросил: "Считаете ли вы Крым украинским?" На это певица ответила: "Крым украинский". В итоге ей запретили въезд в страну до 2023 года по причине неоднократного посещения Крыма с нарушением государственной границы Украины.

Новости шоу-бизнеса

Ранее стало известно, что звезда "Маленьких женщин", ирландская актриса Сирша Ронан, тайно вышла замуж за своего киномужа - актера Джека Лаудена, с которым однажды играла супружескую пару.

Также украинская ведущая Соломия Витвицкая показала, как примчалась к своему возлюбленному-военному в прифронтовую зону на Донецком направлении.

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