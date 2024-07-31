"Приставили охранников": популярную российскую певицу захлопнут в рехабе

Российская певица Глюk'oZa (Наталья Ионова), которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, недавно чуть не сорвала концерт в Красноярске своим странным поведением. После этого она заявила, что всему виной антидепрессанты, которые она принимает после смерти бабушки.
Как сообщает росСМИ Mash, родные и близкие планируют отправить артистку в рехаб, где ранее лечилась певица МакSим.
"Близкие и команда рассматривают варианты в России и за рубежом, сама певица не против. Сейчас к ней приставили двух охранников. Во время последнего концерта они следили за артисткой и не отходили ни на шаг. В планах курс лечения, по запросам: сначала неделя тарифом VIP. Прокапаться, очиститься и стабилизировать состояние после нервных срывов", - заявило СМИ.
Кто такая Глюкоза?
Глюкоза — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
В 2020 году певица прилетела из Минска в киевский аэропорт "Борисполь", в ходе беседы пограничник задал вопрос: "Как вы относитесь к оккупации Крыма?". Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для неё возможность посещения Украины намного важнее политики. Пограничник переспросил: "Считаете ли вы Крым украинским?" На это певица ответила: "Крым украинский". В итоге ей запретили въезд в страну до 2023 года по причине неоднократного посещения Крыма с нарушением государственной границы Украины.
Новости шоу-бизнеса
Ранее стало известно, что звезда "Маленьких женщин", ирландская актриса Сирша Ронан, тайно вышла замуж за своего киномужа - актера Джека Лаудена, с которым однажды играла супружескую пару.
Также украинская ведущая Соломия Витвицкая показала, как примчалась к своему возлюбленному-военному в прифронтовую зону на Донецком направлении.
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