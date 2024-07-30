"Краматорск - город любви": романтичная Витвицкая примчалась к бойфренду на службу

Соломия Витвицкая показала трогательную встречу с возлюбленным-военным в прифронтовой зоне.

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Соломия Витвицкая новости - Витвицкая приехала к бойфренду в горячую точку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая совершила путешествие в Донецкую область - на этом направлении служит ее возлюбленный Алексей Ситайло. Подробности она показала в своем блоге в Instagram.

Дорога, признается Витвицкая, была сложной: поезд до Запорожья, автомобильное путешествие по бездорожью, многочисленные КПП... Встреча с возлюбленным состоялась в Краматорске.

Ведущая рассказала, что в пути ее подгоняла не только романтика и мечта повстречаться с возлюбленным, но и благотворительная миссия - она привезла нашим защитникам автомобиль. Его она забрала в пути из ремонтной мастерской.

"Дорога к линии соприкосновения и долгожданные объятия. Война забрала у нас многое, но мы все равно есть друг у друга. Начался мой путь на восток с охоты на билет в Запорожье. Почему-то именно в прифронтовые города разбирают билетики очень быстро. Оттуда еще 2,5-3 часа на авто, которое, к счастью, смогла забрать после очередного ремонта. Отвезла ребятам на передовую. Разбитая дорога, особенно на днепропетровском куске. Много КПП, но ничто не смогло меня остановить. Такое ценное время, проведенное вместе. Пусть все защитники и защитницы как можно быстрее возвращаются домой с победой! Но так милы эти объятия в прифронтовых городах, когда встречают или провожают военные своих любимых... Краматорск - это вообще город любви", - поделилась наблюдениями и впечатлениями Соломия Витвицкая.

Смотрите видео путешествия Соломии Витвицкой на Донетчину:

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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