Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

Принц Гарри, который сейчас живет в США, побывал с визитом в Лондоне, но так и не встретился с родными.
Сначала сообщали, что встреча не состоится из-за плотного графика его отца Чарльза III, но оказалось, что все наоборот.
Как сообщил инсайдер издания The Telegraph, король предложил сыну остаться на период пребывания в Лондоне в королевской резиденции.
Однако, Гарри отказался из-за того, что это предложение не сопровождалось никакими условиями безопасности. Гарри должен был находиться в резиденции на открытой местности и без охраны полиции.
Добавим, ранее ходили слухи, что принц не захотел общаться с отцом в присутствии королевы Камиллы. В то же время монарх отказал сыну в такой просьбе, поскольку она должна была присутствовать на всех встречах Чарльза III.
Кто такой принц Гарри?
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
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