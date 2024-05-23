Принц Гарри отказался встречаться с королем Чарльзом ІІІ - что случилось

Стало известно, что принц Гарри отказался от встречи с отцом королем Чарльзом.

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Принц Гарри не захотел оставаться в резиденции / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри, который сейчас живет в США, побывал с визитом в Лондоне, но так и не встретился с родными.

Сначала сообщали, что встреча не состоится из-за плотного графика его отца Чарльза III, но оказалось, что все наоборот.

Как сообщил инсайдер издания The Telegraph, король предложил сыну остаться на период пребывания в Лондоне в королевской резиденции.

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Однако, Гарри отказался из-за того, что это предложение не сопровождалось никакими условиями безопасности. Гарри должен был находиться в резиденции на открытой местности и без охраны полиции.

Добавим, ранее ходили слухи, что принц не захотел общаться с отцом в присутствии королевы Камиллы. В то же время монарх отказал сыну в такой просьбе, поскольку она должна была присутствовать на всех встречах Чарльза III.

Кто такой принц Гарри? Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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