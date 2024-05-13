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Вскрылась неприятная правда про принца Гарри

Алена Кюпели
13 мая 2024, 12:58обновлено 13 мая, 13:44
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Оказалось, что принц Гарри сам принял решение относительно встречи с королем Великобритании.
Принц Гарри
Принц Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри отклонил приглашение короля Чарльза остановиться в королевской резиденции во время его недавней поездки в Лондон.

По словам королевского корреспондента Ройи Никкха, герцог Сассекский, который раньше жил в коттедже Фрогмор вместе со своей женой Меган Маркл, прежде чем уйти с королевских обязанностей в 2020 году, решил остановиться в отеле, пишет Page Six.

Гарри приземлился в Великобритании 7 мая на празднование 10-й годовщины Игр непобежденных, которые проходили в соборе Святого Павла.

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Тогда он подтвердил через своего представителя, что его отец не сможет встретиться с ним во время его почти четырехдневной поездки за границу.

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

"В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за насыщенной программы Его Величества", — сообщил представитель Гарри.

"Герцог, конечно, понимает обязательства своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время", - сообщил тогда он.

Несколько инсайдеров сообщили, что Гарри также пригласил на игры других членов королевской семьи. Однако они не появились на фоне продолжающейся напряженности в королевском дворе.

Невестка Гарри, Кейт Миддлтон, остается вне поля зрения общественности, поскольку проходит курс лечения от рака.

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Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.

Напомним, недавно стало известно о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "переживают ад", пока Кейт борется с раком. Это утверждает их подруга-дизайнер Амайя Арриета. Арриета, которая стилизовала троих детей королевской четы — 10-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи, — сказала, что она опустошена диагнозом принцессы Уэльской.

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