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Принц Гарри и принц Уильям подрались из-за Меган Маркл - герцог Сассекский раскрыл подробности

5 января 2023, 16:08
Братья сильно повздорили из-за слухов, которые пресса распространяла про американку.
Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри поссорились - размолвка закончилась дракой / instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Гарри, младший сын ныне действующего британского короля Чарльза III, выпустил книгу мемуаров, которая уже на следующей неделе появится на мировых прилавках.

Не успела общественность утихнуть от скандала, вызванного выходом документального сериала "Гарри и Меган", в котором Сассекские рассказали свою версию конфликта с британской королевской семьей, автобиография Гарри грозит взорваться новыми проблемами.

Издание The Guardian уже успело "подсмотреть" на одну из глав книги Гарри под названием "Запасной". В ней принц рассказывает, как его старший брат Уильям напал на него.

Это произошло в 2019 году, когда в прессе стали накалять отношения между Сассекскими и Кембриджскими. Разъяренный Уильям прибыл в Кенсингтонский дворец, дом принца Гарри, стал оскорблять Меган Маркл, называя ее неудобной, неприветливой, грубой и сложной. Когда старший брат начал повторять и другие сплетни из СМИ, Гарри, по его словам, пытался его остановить, на что Уильям ответил, что просто хочет помочь.

"Ты серьезно? Помочь мне? Извини, но ты это так называешь? Помощь мне?" - воскликнул Гарри, чем вывел Уильяма из себя. Тот кинулся на младшего брата, который отступил на кухню. Там Гарри налил Кембриджскому стакан воды, и заявил, что не может общаться с ним, когда он в таком состоянии.

Это взбесило Уильяма еще больше. Он, по словам Гарри, схватил младшего брата за шиворот, порвал его ожерелье, и кинул на пол. Сассекский приземлился спиной прямиком на собачью миску, которая раскололась под его весом, а осколки впились в тело принца. Гарри подскочил на ноги, и приказал Уильяму убираться. Старший брат предложил, чтобы тот ему дал сдачи, но когда Гарри отказался, все же ушел.

Позже он вернулся: выглядел очень сожалеющим и извинился.

Ранее принцессу Евгению Йоркскую, племянницу короля Чарльза III, после публичного выхода заподозрили в беременности - просторный наряд подчеркнул округлившуюся фигуру.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

Другие новости:

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