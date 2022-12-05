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Королевский биограф раскрыл обидное прозвище принца Гарри и Меган Маркл при британском дворе

5 декабря 2022, 14:41
Герцоги Сассекские стали персонами нон-грата, несмотря на повышенное покровительство со стороны покойной Елизаветы II.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл имеют особое прозвище среди членов британской королевской семьи / ua.depositphotos.com

Британский писатель, политик и неофициальный королевский биограф Гайлс Брандрет, который водил дружбу с мужем королевы Елизаветы II, принцем Филиппом, написал биографическую книгу об усопшей королеве под названием Елизавета: интимный портрет.

Отдельная глава в биографии королевы посвящена ее отношениям с принцем Гарри, и, в последствии, с Меган Маркл, цитирует писателя Mirror. Брандрет рассказал, что Елизавета поддерживала Гарри в его стремлении построить собственную жизнь с женой за пределами Букингемского дворца.

"Правда в том, что когда ее внук сказал ей, что женится на Меган Маркл, она была в восторге от этой перспективы. Ей нравилась Меган, и она говорила об этом многим людям. И она сделала все возможное, чтобы Меган чувствовала себя желанной", - говорится в книге.

Однако, после всех скандалов, учиненных Сассекскими при дворе, не все члены королевской семьи так благодушно настроены к мятежным герцогам.

Биограф отмечает: у каждого в Букингемском дворце есть свое "кодовое" прозвище. Принца Гарри и Меган Маркл называют "лицами, живущими за границей". Также существует стандартный ответ для всех членов королевской семьи, если их спрашивают про "американских" герцогов. Все, что они могут сказать на публике, это: "Мы желаем им всего наилучшего".

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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