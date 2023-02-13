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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить, что ждут третьего ребенка

13 февраля 2023, 17:03
Обстоятельства для Сассекских сейчас складываются идеально, к тому же близится знаковая дата в жизни Гарри и Меган.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся рассказать о новой беременности - СМИ / instagram.com/clarencehouse

Принц Гарри наделал в прессе немало шума публикацией скандальных мемуаров "Запасной", в которых он в ярких подробностях изложил историю своей жизни. Однако интерес к книге стал угасать, поэтому герцоги Сассекские готовят новую "взрывную" новость, чтобы оставаться на слуху.

Так издание Marca, с отсылкой на источник в близком окружение Гарри и Меган, сообщает, что уже на 14 февраля супруги могут сообщить, что ждут третьего ребенка. В пользу этой мысли работает сразу несколько факторов.

Во-первых, это снижение интереса к жизни мятежных герцогов - амплуа необходимо поддерживать. Во-вторых, для Гарри День святого Валентина - особая дата, когда дело касается детей: принцесса Диана объявила, что беременна, когда носила под сердцем Гарри, именно 14 февраля. Ее жест Меган Маркл повторила в 2021 году, когда ждала рождения дочери Лилибет.

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К тому же, утверждает источник, Сассекские всегда были ориентированы на семью, сейчас у них есть хороший дом, здоровье, взаимная любовь и желание дарить заботу. Так что вопрос о том, чтобы подарить Арчи и Лилибет братика не раз всерьез обсуждался в семье Меган и Гарри.

"Они оба очень открыты для расширения своей семьи и хотели бы, чтобы это произошло, и чтобы у Арчи и Лили был еще один брат. Меган здорова, Гарри отличный отец, их брак становится все крепче, и они тянутся к отцовству, как утки к воде… У них точно будет гораздо больше места, когда они переедут в больший особняк", - заявляет инсайдер.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под волну цунами. Всему виной мемуары принца Гарри под названием "Запасной". В своей книге Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников. Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

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