Приезжать в Донецк и преподавать: путинский холуй Безруков "подлизнул" Кремлю

Скандально известный российский актер Сергей Безруков, который открыто поддерживает путинский преступный режим и войну, которую диктатор развязал против Украины, выступил с новой верноподданической инициативой. Такое заявление опубликовали росСМИ.
Кроме того, Безруков предложил создать филиал Московского губернского театра (который ему дали в Кремле на кормление) в Донецке ‒ куда он лично мог бы приезжать и преподавать.
Россиянин отметил, что уже решил набрать курс в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова в Ростове-на-Дону, узнав, что "к нему хотели поступить многие люди из Украины и Донбасса".
Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.
Кроме того, Безруков выступил со спектаклем "Маленький принц" перед детьми так называемых "ДНР" и "ЛНР", где назвал убийства украинцев "долгом россиян".
Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.
Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.
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