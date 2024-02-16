Приезжать в Донецк и преподавать: путинский холуй Безруков "подлизнул" Кремлю

Известный актер из РФ Сергей Безруков, открыто поддерживающий геноцид украинцев захотел преподавать театральное искусство на временно оккупированном Донбассе.

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Безруков собрался в оккупированном Донецке преподавать театральному искусству / коллаж Главред, фото УНИАН и Люфт Ганза/Twitter

Скандально известный российский актер Сергей Безруков, который открыто поддерживает путинский преступный режим и войну, которую диктатор развязал против Украины, выступил с новой верноподданической инициативой. Такое заявление опубликовали росСМИ.

Кроме того, Безруков предложил создать филиал Московского губернского театра (который ему дали в Кремле на кормление) в Донецке ‒ куда он лично мог бы приезжать и преподавать.

Россиянин отметил, что уже решил набрать курс в филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова в Ростове-на-Дону, узнав, что "к нему хотели поступить многие люди из Украины и Донбасса".

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Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Кроме того, Безруков выступил со спектаклем "Маленький принц" перед детьми так называемых "ДНР" и "ЛНР", где назвал убийства украинцев "долгом россиян".

Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

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