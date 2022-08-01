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Безруков опозорился заявлением о своих яйцах

1 августа 2022, 13:37

В России нашлись люди, которые "ткнули носом" путиниста в ложь.

Сергей Безруков
Сергей Безруков / скриншот

Актера Сергей Безруков, который поддерживает войну РФ против Украины, россияне подняли на смех.

Дело в том, что 47-летний решил рассказать о домашних куриных яйцах со своей фермы, но не учел, что в России все таки есть умные люди, которые не так слепо верят всему сказанному от известных личностей.

Безруков заявил, что якобы от них никогда не бывает аллергии. Российская аллерголог Марина Смирнова поспешила опровергнуть бред актера.

"Это полная глупость. Аллергены, на которые есть реакция, одинаково присутствуют как в домашних яйцах, так и в покупных. В покупных могут быть антибиотики и другие вещества, которые дополнительно дают реакцию. Но основные белки яйца — везде дают одинаковую", - объяснила специалист в комментарии российским СМИ.

Безруков
Безруков / скриншот

Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

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яйца Сергей Безруков
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