Преступление против своего народа: Осадчая назвала предательницу номер один

Катя Осадчая считает, что предателям - не место в Украине/ instagram.com/kosadcha/

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась своим опытом общения с российскими и украинскими звездами, которые приняли решения хранить молчание в отношении геноцида украинского народа, который творит россия.

Как рассказала телеведущая в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине", она обращалась к популярным личностям много раз и через Инстаграм, и в личных сообщениях.

"Прошло больше трех месяцев с того момента, как началась война. Три месяца эти люди просто молчат! Я действительно считаю, что за такое молчание людей с украинскими паспортами нужно лишить украинского гражданства. Если публичные люди молчат о том, что в Украине россия развязала войну и убивает украинцев, это значит, что они поддерживают российский режим. То есть эти люди поддерживают войну. То есть они – не украинцы, они недостойны быть украинцами", - говорит она.

Читайте также"Прощались и не знали, увидимся ли снова": Катя Осадчая впервые за время войны встретилась с отцом

По ее словам, она также переписывалась с Региной Тодоренко, которая сейчас беременная отдыхает на Бали. Она ничего не написала, почему молчит. "Я так поняла, что у нее свои причины, почему так. То, что она беременна, - довольно слабый аргумент, когда убивают твой народ", - говорит она.

"Я отписалась совершенно ото всех. Наверное, два месяца тому назад перестала им писать. О предателях не стоит вспоминать, писать, призывать – уже все ясно", - добавляет Осадчая.

Телеведущая отмечает, что Таисия Повалий вообще в первых рядах. "Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже предательство самого высокого качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, поступающего так?! Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, которые совершает россия. Не поддержать свой народ, не быть вместе с ним – это, собственно, и значит, что ты сделал выбор и не хочешь быть гражданином своей страны. Все. Отдавайте паспорта!" - полагает она.

Напомним, ранее украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая поделилась с поклонниками редким фото своего отца Александра в День его рождения.