Предательницу Лолиту убрали из росТВ - при чем здесь Наташа Королева

Вы узнаете:
- Лолиту Милявскую убрали из росшоу
- Кто заменит ее в эфире
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает российское вторжение в Украину, ранее была ведущей росшоу "Суперстар".
Как сообщают российские пропагандисты, место Лолиты займет другая предательница Украины – певица Наташа Королева.
"Вот посмотрите – Королёва прекрасная стоит. Скоро. Будет офигенно, уверяю вас", — сообщила российская ведущая-путинистка Лера Кудрявцева в соцсетях.
Пока на росТВ никак не комментировали ситуацию с увольнением Лолиты и причину ее замены.
Напомним, Милявская долгое время была без работы в стране-террористе РФ после участия в скандальной "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, после чего все же и появилась на сцене, но часто ее концерты бойкотируют общественники.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.
А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.
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Кто такая Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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