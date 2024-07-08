Предательница Лиза Ющенко лицемерно отреагировала на обстрел Украины - детали

Лиза Ющенко показала свою реакцию на массированный обстрел Украины.

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Лиза Ющенко лаконично отреагировала на обстрел Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u/

Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, отреагировала на страшный обстрел Украины сегодня, 8 июля.

Отметим, российские оккупанты цинично обстреляли детскую больницу "Охматдит" в Киеве, где лечатся дети со всей Украины от тяжелых болезней, вероятно, именно на эту трагедию отреагировала Ющенко.

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На своей странице в соцсетях предательница опубликовала разбитое сердце на черном фоне, но не написала ни слова больше.

Цинизм данной публикации удивляет, поскольку Ющенко любительница тусовок в Москве и частенько показывает свои лакшери наряды за десятки тысяч долларов в то время, когда в ее родной стране гибнут невинные люди от рук российских убийц.

Лиза Ющенко опубликовала разбитое сердце / фото: скрин instagram.com/liza_u/

Кто такая Лиза Ющенко? Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

Массированная атака России на Украину 8 июля - что известно

В ночь на 8 июля Россия запустила рой ракет в сторону Украины. О движении ракет между областями и работе ПВО в некоторых из них сообщили Воздушные силы Украины.

Уже утром взрывы прогремели сначала в Днепре и в Кривом Роге, а затем о российской атаке сообщили в столице. Обломки от ракет упали в нескольких районах Киева, а также зафиксировали попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Как потом выяснилось, речь шла о детской больнице "Охматдет".

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

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