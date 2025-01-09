Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

Кратко:
- Анастасия Стоцкая поделилась домашним контентом
- На видео поклонники увидели ее дочь, которая похожа на Киркорова
Российская актриса Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но живет в РФ и молчит о террористической войне в ее родной стране, показала дочь Веру.
На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала видео, на котором можно увидеть и Веру.
Девочка сидела в пижаме за столом на кухне и лакомилась десертом, который рекламировала предательница.
Отметим, поклонники и СМИ уже давно поговаривают, что дети Анастасии от российского певца-путиниста Киркорова, с которым певица ранее тесно сотрудничала. Также ходили слухи, что между артистами роман, а дети Стоцкой похожи на Киркорова, как две капли воды.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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