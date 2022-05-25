"Позорище": Сабуров после "пинка" за границей из-за шуток об украинках вернулся покорять РФ

Российский комик Сабуров, которого "отфутболили" за рубежом, вернулся покорять РФ/ instagram.com

Концерты русского комика Нурлана Сабурова отменили в Израиле, Соединенных Штатах и в его родном Казахстане из-за шуток над геноцидом украинцев. После этого он был вынужден вернуться в РФ и уже готовится гастролировать по стране-агрессору.

У артиста-путиниста уже запланированы пять выступлений в разных российских городах на ближайший месяц. За вход он просит у зрителей от 2 до 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Боже, яке кончене".

Сначала Сабуров планирует выступить в Москве, затем поедет в Тамбов, Ростов-на-Дону, Геленджик и Краснодар.

"Сабурова "отменили" по всему миру, поэтому он решил гастролировать в россии. Денег меньше, но публика проще – все тупые шутки точно зайдут", – говорится в сообщении.

Сабуров после "пинка" за границей из-за шуток об украинках вернулся покорять РФ/ Telegram

В комментариях к сообщению о запланированных концертах Сабурова прокатилась волна критики в сторону российского комика. Пользователи напомнили, как тот неудачно "пошутил" над украинкой, которая вышла к нему на сцену в окровавленном платье, чтобы привлечь внимание к зверствам русских в Украине.

Вот несколько комментариев, которые писали пользователи:

"А мы здесь его ждем в Украине. Вилы вон у дверей стоят и тоже ждут";

"Может хоть в Белгород или Курск на хлопок заедешь?";

"Мальчик хочет в тамбов... Тот тамбов – то реально вселенная выгребных ям. Добро пожаловать мальчик ...";

"У него критические дни мордой вылезают. Это его потолок";

"Тупые шутки для тупых изуверов";

"Зал в Тамбове будет забит, русня придет поржать над месячными";

"Позорище казахского народа";

"Казахам стыдно за этого недоказаха";

"В Тамбове? Замечательно, как раз его уровень";

"А почему у него на баннере красное лицо, у него что – месячные?".

Напомним, в середине апреля Нурлан Сабуров оскандалился в США. Во время выступления к нему подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок. Комик не нашел ничего лучше, как сказать: "Извините, это месячные?".

После этого Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинцах – за его скандальные высказывания сначала он лишился заработка в Израиле и США, а затем и в его родном Казахстане.

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