"Позорище": Сабуров после "пинка" за границей из-за шуток об украинках вернулся покорять РФ

Из-за шуток над геноцидом украинцев концерты комика отменили в Израиле, США и даже в родном Казахстане.
Концерты русского комика Нурлана Сабурова отменили в Израиле, Соединенных Штатах и в его родном Казахстане из-за шуток над геноцидом украинцев. После этого он был вынужден вернуться в РФ и уже готовится гастролировать по стране-агрессору.
У артиста-путиниста уже запланированы пять выступлений в разных российских городах на ближайший месяц. За вход он просит у зрителей от 2 до 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Боже, яке кончене".
Сначала Сабуров планирует выступить в Москве, затем поедет в Тамбов, Ростов-на-Дону, Геленджик и Краснодар.
"Сабурова "отменили" по всему миру, поэтому он решил гастролировать в россии. Денег меньше, но публика проще – все тупые шутки точно зайдут", – говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению о запланированных концертах Сабурова прокатилась волна критики в сторону российского комика. Пользователи напомнили, как тот неудачно "пошутил" над украинкой, которая вышла к нему на сцену в окровавленном платье, чтобы привлечь внимание к зверствам русских в Украине.
Вот несколько комментариев, которые писали пользователи:
- "А мы здесь его ждем в Украине. Вилы вон у дверей стоят и тоже ждут";
- "Может хоть в Белгород или Курск на хлопок заедешь?";
- "Мальчик хочет в тамбов... Тот тамбов – то реально вселенная выгребных ям. Добро пожаловать мальчик ...";
- "У него критические дни мордой вылезают. Это его потолок";
- "Тупые шутки для тупых изуверов";
- "Зал в Тамбове будет забит, русня придет поржать над месячными";
- "Позорище казахского народа";
- "Казахам стыдно за этого недоказаха";
- "В Тамбове? Замечательно, как раз его уровень";
- "А почему у него на баннере красное лицо, у него что – месячные?".
Напомним, в середине апреля Нурлан Сабуров оскандалился в США. Во время выступления к нему подошла девушка в белом платье с красными пятнами, которое символизирует убитых оккупантами украинок. Комик не нашел ничего лучше, как сказать: "Извините, это месячные?".
После этого Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинцах – за его скандальные высказывания сначала он лишился заработка в Израиле и США, а затем и в его родном Казахстане.
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