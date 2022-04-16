Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

Игорь Ласточкин назвал Нурлана Сабурова быдлом за неуместную шутку про месячные / Коллаж

Украинский актер, телеведущий и комик Игорь Ласточкин осудил российского стендап-комика казахского происхождения Нурлана Сабурова за глупую и неуместную шутку об убитых во время войны с рф украинских девушках.

По мнению украинского артиста, юмор такого сорта - признак невысокого ума, а если уж Сабуров прибегает к нему на сцене, то он - "казахское быдло".

"Нурлан, я считаю, что одним из главных критериев успешной комедии для комика является его интеллект, его багаж знаний, а также скорость применения этого багажа знаний и интеллекта. Когда на одном из концертов к нему выбежала на сцену женщина в окровавленном платье, единственное, что выдавил из себя скудных мозг Нурлана это шутку про месячные. Нурлан, ты не стендап-комик, ты просто обычное блякающие казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие твоего интеллекта", - заявил Ласточкин. Также он сделал приписку к видео, что все, сказанное им, не касается "адекватных казахов и казашек".

Свое обращение он закончил недобрым, агрессивным пожеланием для близких Сабурова: "В то время, как в Украине идет война с Россией и российские захватчики насилуют украинских женщин и детей... И детей, Нурлан! Так вот, я желаю тебе, Нурлан Сабуров, чтобы у твоей жены и детей были непрекращающиеся месячные".

Поклонники стендап-комика в комментариях под видео заступились за кумира, дескать таких слов в свой адрес не заслуживает никто, тем более что Сабуров - не политик, не чиновник, и перед кровавой политикой кремля бессилен.

Игорь Ласточкин назвал Нурлана Сабурова быдлом за неуместную шутку про месячные / instagram.com/lastochkin_igor

Со временем Ласточкин удалил пост с видеообращением к Сабурову.

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