УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

16 апреля 2022, 03:07

Украинский комик очень жестко "подшутил" над семьей российского в ответ на шутку про "месячные".

Игорь Ласточкин назвал Нурлана Сабурова быдлом за неуместную шутку про месячные / Коллаж

Украинский актер, телеведущий и комик Игорь Ласточкин осудил российского стендап-комика казахского происхождения Нурлана Сабурова за глупую и неуместную шутку об убитых во время войны с рф украинских девушках.

По мнению украинского артиста, юмор такого сорта - признак невысокого ума, а если уж Сабуров прибегает к нему на сцене, то он - "казахское быдло".

"Нурлан, я считаю, что одним из главных критериев успешной комедии для комика является его интеллект, его багаж знаний, а также скорость применения этого багажа знаний и интеллекта. Когда на одном из концертов к нему выбежала на сцену женщина в окровавленном платье, единственное, что выдавил из себя скудных мозг Нурлана это шутку про месячные. Нурлан, ты не стендап-комик, ты просто обычное блякающие казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие твоего интеллекта", - заявил Ласточкин. Также он сделал приписку к видео, что все, сказанное им, не касается "адекватных казахов и казашек".

Свое обращение он закончил недобрым, агрессивным пожеланием для близких Сабурова: "В то время, как в Украине идет война с Россией и российские захватчики насилуют украинских женщин и детей... И детей, Нурлан! Так вот, я желаю тебе, Нурлан Сабуров, чтобы у твоей жены и детей были непрекращающиеся месячные".

Поклонники стендап-комика в комментариях под видео заступились за кумира, дескать таких слов в свой адрес не заслуживает никто, тем более что Сабуров - не политик, не чиновник, и перед кровавой политикой кремля бессилен.

Игорь Ласточкин назвал Нурлана Сабурова быдлом за неуместную шутку про месячные / instagram.com/lastochkin_igor

Со временем Ласточкин удалил пост с видеообращением к Сабурову.

Читайте такжеНе артисты, не кумиры, а трусы и прислуга: Потап жестко высмеял Нурлана Сабурова за малодушие

Ранее Потап пообещал путинскому пропагандисту Артему Красовскому, что спляшет на его могиле под гимн Украины.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес вторжение России военное вторжение российское вторжение Игорь Ласточкин новости шоу бизнеса война России и Украины Нурлан Сабуров
Реклама
Популярное
Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем ИлларионовымВойна в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкРашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танк Вражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под КиевомВражескими снарядами разрушен дом "Сватов" под Киевом С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьС пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить
Поддержите Главред

Последние новости

03:07

Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

02:35

"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

02:03

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

01:30

Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:37

"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за МедведчукаВидео

00:29

Арестович назвал новую главную цель России в войне с УкраинойВидео

00:27

"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – ЗеленскийВидео

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

Реклама
21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

Реклама
17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

17:32

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

17:21

26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плануВидео

16:58

"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить КиевВидео

16:52

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее началамнение

16:51

Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

16:49

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертвВидео

16:40

ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантамФотоВидео

16:20

Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находкуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять