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Позитив пояснил, почему они с Дорофеевой закрыли "Время и стекло"

Дмитрий Видоменко
5 августа 2023, 18:14
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Алексей Завгородний (он же Позитив) рассказал, как он и его напарница Надя Дорофеева в 2020 году приняли решение закрыть группу "Время и Стекло".
Позитив
Позитив говорит, что они с Дорофеевой понимали - поп-проект "Время и Стекло" будет рано или поздно закрыт / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Певец и рэпер Позитив (настоящее имя и фамилия – Алексей Завгородний) говорит, что изначально понимал – их чрезвычайно успешный поп-проект "Время и Стекло" будет рано или поздно закрыт. Об этом он сказал в интервью подкасту Олега Френди

"Мы с Надей всегда говорили, что действительно, группа Время и Стекло — она не на всю жизнь. Мы понимали, что мы как артисты, личности будем расти и захотим делать что-то новое для себя. Это был для нас трамплин. У меня, например, еще было желание и чувство, что проект еще может быть. То есть может существовать, нет кризиса жанра. Можно было что-то придумать, был уже свой стиль. Мы собрались с Надей, и она сказала, что хочет идти дальше. Понимал, на что она намекает. Это было до или после Дворца Спорта. Мы договорились, что сделаем все красиво. Это было феерическое шоу. Я ж не могу говорить Наде: "Давай еще немного". Я понимал, что придет время. Так оно и случилось", — сказал Позитив.

Напомним, ранее стало известно, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - такое предположение сделала пресса и поклонники после свежих фото и видео модели с округлившимся животиком.

видео дня

Также таблоиды публикуют необычное заявление французской певицы Афиды Тернер: невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына. Таким образом она надеется побороть тоску по мертвому мужу.

До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол.

"Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

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Надя Дорофеева группа Время и Стекло Алексей Завгородний Позитив новости шоу бизнеса
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