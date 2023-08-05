Позитив пояснил, почему они с Дорофеевой закрыли "Время и стекло"

Алексей Завгородний (он же Позитив) рассказал, как он и его напарница Надя Дорофеева в 2020 году приняли решение закрыть группу "Время и Стекло".

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Позитив говорит, что они с Дорофеевой понимали - поп-проект "Время и Стекло" будет рано или поздно закрыт / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Певец и рэпер Позитив (настоящее имя и фамилия – Алексей Завгородний) говорит, что изначально понимал – их чрезвычайно успешный поп-проект "Время и Стекло" будет рано или поздно закрыт. Об этом он сказал в интервью подкасту Олега Френди

"Мы с Надей всегда говорили, что действительно, группа Время и Стекло — она не на всю жизнь. Мы понимали, что мы как артисты, личности будем расти и захотим делать что-то новое для себя. Это был для нас трамплин. У меня, например, еще было желание и чувство, что проект еще может быть. То есть может существовать, нет кризиса жанра. Можно было что-то придумать, был уже свой стиль. Мы собрались с Надей, и она сказала, что хочет идти дальше. Понимал, на что она намекает. Это было до или после Дворца Спорта. Мы договорились, что сделаем все красиво. Это было феерическое шоу. Я ж не могу говорить Наде: "Давай еще немного". Я понимал, что придет время. Так оно и случилось", — сказал Позитив.

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