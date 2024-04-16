"Поздравить Пугачеву": стали известны переговоры диктатора Путина

Диктатору Путину предлагали поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем, но он отказался.

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Путину предлагали поздравить Пугачеву / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, instagram.com/alla_orfey/

Несколько очень высокопоставленных чиновников, близких к Владимиру Путину, предлагали диктатору террористической России, который начал кровавое вторжение в Украину, поздравить Аллу Пугачеву с юбилеем.

Как сообщает росСМИ "Кремлевская табакерка" недавно в ходе встречи узким кругом диктатор и его гости обсуждали творчество уехавших артистов. Среди прочего вспомнили и о легендарной Пугачевой, которая называет россиян рабами.

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"Один из участников встречи предложил, что было бы правильным поздравить Аллу Борисовну хотя бы букетом цветов и открыткой", - сказал инсайдер.

Но, как ни странно, Путин все же отказался поздравлять Примадонну.

Отметим, мы уверенны, что Пугачева совсем не расстроилась, что человек, который устроил геноцид в Украине, не поздравил ее с 75-летием.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сходил в гости к солисту группы Little Big, который признан иноагентом в стране-террористке РФ. Жители страны-террориста решили, что таким образом он показал свою позицию на счет войны в Украине.

А также сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, в этот раз он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

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