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"Потеряла сознание в машине и не пришла в себя": муж Писанки рассказал, как умерла его теща

20 августа 2022, 14:23

Церемония прощания с украинской актрисой и ее мамой состоится в Киеве 21 августа.

'Потеряла сознание в машине и не пришла в себя': муж Писанки рассказал, как умерла его теща
Муж Писанки рассказал, как умерла его теща/ Facebook / Igor Isakov

Муж украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, как они с женой и тещей бежали на запад Украины после начала полномасштабного вторжения, и как вскоре после этого его теща умерла.

На программе "Сніданок з 1+1" Исаков рассказал, что мама Писанки длительное время болела – у нее была четвертая стадия рака. Когда российские оккупанты вторглись в Украину, семья спешно покидала населенный пункт, в котором жила, ведь была информация, что скоро через это село будет проходить колонна захватчиков.

Мужчина отмечает, что актриса тогда очень нервничала.

"Через 10 минут я буквально забрасывал в машину по очереди Руслану, потом Дину Васильевну, потом эту инвалидную коляску, ходунки, тарелочку холодца из холодильника в дорогу. Три дня мы добирались до западной Украины. Остановок было много, ночевали у друзей", – рассказывает мужчина.

В дороге супруги решили, что актрисе лучше отправиться за границу на лечение. Ведь у нее тогда были проблемы с ногой, и она не могла быть дальше без квалифицированной помощи.

Когда муж с тещей решили возвращаться домой, больная теща потеряла сознание в машине и уже не пришла в себя, а через какое-то время умерла.

"Была долгая история со всем. Но мы решили возвращаться домой. Можно сказать, что я ее и не довез домой, потому что она уже потеряла сознание в машине и не пришла в себя. Еще где-то дней пять-шесть она была дома и ушла...", – рассказал муж Русланы Писанки.

Прощание с Русланой Писанкой и ее мамой состоится 21 августа в Киеве в Спасо-Преображенском соборе.

Напомним, украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь на 19 августа. Она после полномасштабного российского вторжения уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь.

Позже украинская актриса Ольга Сумская раскрыла подробности о похороне Русланы Писанки. Она сообщила, что тело Писанки было кремировано и прах привезли в Украину.

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