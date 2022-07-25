"Матерь Божья, заботься о ней": муж Писанки выложил романтическое фото с ней

Муж Писанки выложил романтическое фото с ней / коллаж УНИАН и Instagram

Игорь Исаков, супруг недавно безвременно ушедшей из жизни телеведущей и актрисы Русланы Писанки, сейчас переживает крайне непростое время и ищет утешение в воспоминаниях. На своей странице в социальной сети Facebook он показал снимок с супругой двухлетней давности.

На снимке Писанка и Исаков запечатлены в медицинских масках ‒ в разгар пандемии коронавируса. Мужчина нежно целует супругу, а та с лукавинкой смотрит в объектив камеры.

Это ностальгическое фото Исаков подписал коротко: "Матерь Божья, заботься о ней".

"Царство небесное Русе, да покоится с миром, а Вам силы все выдержать", "Мягеньких тучек Руслане", "Царство небесное Русе, Вам ‒ искреннее сочувствие, держитесь!", ‒ написали ему в комментариях подписчики.

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Напомним, Русланка Писанка скончалась накануне, 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

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