"Матерь Божья, заботься о ней": муж Писанки выложил романтическое фото с ней

Супруг Русланы Писанки, Игорь Исаков сейчас переживает крайне непростое время и ищет утешение в воспоминаниях. Одним их них он поделился с подписчиками.
Игорь Исаков, супруг недавно безвременно ушедшей из жизни телеведущей и актрисы Русланы Писанки, сейчас переживает крайне непростое время и ищет утешение в воспоминаниях. На своей странице в социальной сети Facebook он показал снимок с супругой двухлетней давности.
На снимке Писанка и Исаков запечатлены в медицинских масках ‒ в разгар пандемии коронавируса. Мужчина нежно целует супругу, а та с лукавинкой смотрит в объектив камеры.
Это ностальгическое фото Исаков подписал коротко: "Матерь Божья, заботься о ней".
"Царство небесное Русе, да покоится с миром, а Вам силы все выдержать", "Мягеньких тучек Руслане", "Царство небесное Русе, Вам ‒ искреннее сочувствие, держитесь!", ‒ написали ему в комментариях подписчики.
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Напомним, Русланка Писанка скончалась накануне, 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.
Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.
В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.
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