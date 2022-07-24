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Влад Яма рассказал, зачем Писанка скрывала болезнь

24 июля 2022, 11:10

Хореограф поделился, какой была актриса перед смертью.

Влад Яма, Руслана Писанка
Яма рассказал, зачем Писанка скрывала болезнь / скриншот

Украинский хореограф Влад Яма рассказал, почему Руслана Писанка скрывала свою смертельную болезнь.

В интервью Славе Демину он отметил, что актриса не хотела выглядеть слабой

"Для меня она всегда была сильной. Сильной женщиной, сильной актрисой. Она, наверное, захотела такой и остаться. Я не могу это знать, но скорее всего это так", - отметил хореограф.

Также Яма рассказал, что она могла потерять сознание во время спектакля, но самостоятельно никаких проблем с ее здоровьем не замечал.

Читайте также"Ей было больно, но она улыбалась": муж Русланы Писанки впервые дал интервью после ее смерти"Кажется, пару раз она говорила, что голова болела. То ли на погоду, то ли просто она была уставшей", - припоминает Влад.

Артист говорит - причин для усталости было достаточно, ведь Писанка была настоящим трудоголиком.

"Она очень много ездила за рулем. Было такое несколько раз, что она на эфир приезжала с поезда утром в 6 часов. После спектакля ночь в поезде и потом прямой эфир. А бывало, что приезжала даже за рулем, потому что снималась в кино. Но каких-то проблем заметных я не видел", - рассказал хореограф.

Смерть Русланы Писанки

Напомним, Руслана Писанка скончалась 19 июля в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано, прах планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве. Когда будет происходить захоронение Русланы Писанки, пока неизвестно. Первое прощание с актрисой пройдет в Германии, где сейчас находится ее прах.

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Руслана Писанка Влад Яма
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